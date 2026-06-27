Trotz aller Herausforderungen hatte der Handel in der Grazer Innenstadt derzeit etliche gute Nachrichten auf Lager. Diese bedeuten in der Regel auch, dass zuletzt leere Geschäftsflächen neu aufblühen: So startet ja bald Thalia in den früheren H&M-Flächen beim Grazer Hauptplatz, so ist bereits ein Nachfolger für die soeben frei gewordenen Snipes-Flächen beim Jakominiplatz gefunden und so lebt die lange Zeit leer gestandene Annenpassage als Anna Passage neu auf.

Nun wurde an zwei weiteren Standorten ein neues Aufblühen vertraglich fixiert, wie man seitens der Grawe als Eigentümer gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt: So wird der dänische Interior-Spezialist „Søstrene Grene“ jene Flächen in der Herrengasse – gleich neben der Altstadtpassage – aufmöbeln, in denen lange Zeit die Schuhfirma „Salamander“ daheim war. Heuer im Frühjahr machte sich ja das dänische Hygge-Gefühl auch in der Shoppingcity Seiersberg breit, somit wird die Geschäftsfläche in der Grazer Herrengasse die zweite von Søstrene Grene in der Steiermark sein.

Sporgasse: In den früheren Indie-Burger-Flächen (rechts) wird fortan Asia-Küche aufgetischt © Saria

Sporgasse

Auch in der Sporgasse kann man seitens Grawe nun offiziell einen gschmackigen Neustart bestätigen: Im April warf ja Florian Weitzer in seinem „Indie Burger“ das Geschirrhangerl: „Es war schön und hat super geschmeckt – aber am Ende hat es einfach nicht geklappt.“ Sowohl das mit dem Schmecken als auch mit dem Klappen will nun das Team hinter den Restaurants „Toshi“ beim Südtiroler Platz und der „Noon-Bar“ in der Zinzendorfgasse beweisen: Sie ziehen samt Sushi und Co in die Indie-Burger-Flächen.