„Ich weiß nie, wen ich aufhalte: das abgängige Kind, das gestohlene Fahrzeug oder den international gesuchten Mörder“, sagt Markus Urbanek. Dass der Revierinspektor der Autobahnpolizeiinspektion Villach damit keineswegs übertreibt, beweisen seine zahlreichen Erfolge. Als er einmal ein teures Fahrzeug anhielt und Nachforschungen anstellte, stellte sich heraus, dass das Auto gestohlen war. Auf die Festnahme des Lenkers folgten grenzüberschreitende Ermittlungen: Denn Urbanek hatte soeben den Kopf einer internationalen Fahrzeugschieberbande geschnappt.

Mindestens 14 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro hatte die Tätergruppe unterschlagen, in 34 weiteren Fällen konnte ihnen der Versuch nachgewiesen werden. Mittlerweile wurden 15 Mitglieder der Gruppe namentlich ermittelt. Für diesen sowie weitere berufliche Erfolge wurde Urbanek jetzt eine besondere Ehre zuteil: Im Rahmen des Sommernachtskonzertes der Polizeimusik und des Polizeichores Kärnten im Casineum Velden am Wörthersee wurde ihm von Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Arthur Lamprecht der Titel „Polizist des Jahres“ verliehen. Auch Adolf Winkler, Leiter der Landesverkehrsabteilung, sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratulierten.

Am meisten schätzt der knapp 30-jährige Villacher die Abwechslung in seinem Beruf. Weil sich die Fälle, mit denen er befasst ist, so sehr voneinander unterscheiden, hat er kein Patentrezept: „Aber die Erfahrung und ein gewisses Bauchgefühl spielen sicher eine Rolle.“

Geheimversteck entdeckt

Auf dieses besondere Gespür verließ er sich auch, als er im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Mietwagen anhielt. Urbaneks Bauchgefühl sagte ihm: „Da passt etwas nicht.“ Also nahm er das Fahrzeug genauer unter die Lupe und entdeckte im Fahrzeuginneren ein leeres Geheimversteck. Nachweisen konnte er dem Lenker zu diesem Zeitpunkt nichts. Doch er veranlasste, dass der Pkw und der Lenker in das europäische Informationssystem eingetragen werden. Bei einer späteren Fahrzeugkontrolle in Frankreich war das Versteck nicht mehr leer. Doch dank des Eintrages von Urbanek fanden die französischen Polizisten das Versteck, in dem der Lenker 40 Kilogramm Kokain schmuggeln wollte, und konnten ihn festnehmen.

Winkler, Kohlweiß, Urbanek, Gruber und Lamprecht (von links) © Büro Lhstv. Gruber

Neben seinen kriminalpolizeilichen Leistungen trägt der Polizist des Jahres als ausgebildetes DIS-Organ (Drogen im Straßenverkehr) wesentlich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Allein im Jahr 2025 entfielen rund 98 Prozent der von ihm ausgesprochenen Führerscheinabnahmen auf Lenkerinnen und Lenker, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Doch all diese Erfolge könne man niemals alleine schaffen, betont der Villacher: „So etwas geht nur, wenn die richtigen Leute zusammenarbeiten.“ Und dass bei der Autobahnpolizeiinspektion ein ganz besonders gut eingespieltes Team arbeitet, beweisen deren Auszeichnungen: Denn der Titel „Polizist des Jahres“ geht nun bereits zum dritten Mal an diese Dienststelle.