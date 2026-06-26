„Die Wahrheit ist, dass wir der Stadt Graz das Baurecht abkaufen wollen, so wie es in anderen Städten der Fall ist“, sagte Sturm-Präsident Christian Jauk letzte Woche im Kleine-Zeitung-Interview: Die Bevölkerung sei mit einem 150-Millionen-Projekt manipuliert worden, um die Stimmung gegen den Fußball anzuheizen. Der aktuelle Vorschlag der Vereine Sturm und GAK sieht laut Jauk so aus: „Die Vereine übernehmen die gesamte Investition der Stadt und wir betreiben das Stadion. Damit sparen wir dem Steuerzahler einen zweistelligen Millionenbetrag und die Dauerargumente gegen das Stadion wären obsolet.“

Bei einer Baurechts-Lösung würde das Eigentum am Grundstück grundsätzlich bei der Stadt bleiben, das Baurecht würde den Vereinen aber für einen langen Zeitraum weitgehende Befugnisse – wie Um- und Ausbauten, aber auch langfristige Investitionsentscheidungen – geben.

30 Millionen an Investitionskosten solle sich die Stadt Graz so ersparen, dazu den jährlichen Betriebsabgang in Millionenhöhe. „Dies wäre die sinnvollste und kostengünstigste Lösung für die Grazer Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in einem Schreiben von GAK und SK Sturm Graz, das diese Woche an Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) ging und in dem man das Angebot erneuerte.

Eber: Entscheidend ist wirtschaftlich solides Gesamtkonzept

Dem Angebot stehe man durchaus offen gegenüber, sagt Eber: „Wir wollen eine tragfähige Lösung für den Profifußball in Graz. Wenn das von den Vereinen vorgeschlagene Baurechtsmodell dazu beitragen kann, stehen wir dieser Variante offen gegenüber.“ Entscheidend sei nicht die Rechtsform, sondern ein wirtschaftlich solides Gesamtkonzept.

Streit um Betriebskonzept

In der Stadionfrage scheint es sich vor allem aktuell an der Frage nach dem Betriebskonzept zu spießen. Ein wirtschaftlich solides Gesamtkonzept sei entscheidend, erst auf dieser Basis könnten Fragen zu Betriebskosten, Finanzierung und einer fairen Kostenverteilung seriös beantwortet werden, heißt es von Eber. Sturm und GAK wiederum kritisieren, dass ihnen die versprochenen Unterlagen zu Pacht und Betriebskosten fehlen, auf deren Basis sie das Konzept erstellen würden. „Leider hat sich bei uns der Verdacht erhärtet, dass die Finanzverwaltung der Stadt die Zahlen nicht liefert, um mit dem Argument eines nicht ausreichenden Betriebskonzeptes die Investition zu blockieren“, heißt es im Schreiben der beiden Fußballvereine.

Vor der Erstellung des finalen Betriebskonzeptes müssten noch wesentliche Punkte geklärt werden. Schließlich würde man die Verantwortung für ausgeglichene Zahlen tragen – und sei dementsprechend über den „dauernden Zweifel an der künftigen Arbeit der Vereine“ verwundert.

Sportstadtrat: „Vorschlag ist besser als alles von der Koalition“

„Zwei sportlich konkurrierende Vereine schaffen mit dem heutigen Angebot eine Lösung, an der die rot-rot-grüne Koalition seit Jahren scheitert“, reagiert Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) auf den Vorstoß der Vereine: „Man muss sich die Details anschauen, aber dieser Vorschlag ist besser als alles, was in den letzten Jahren von Rot-Rot-Grün gekommen ist.“ Es brauche umgehend Gespräche mit den Vereinen, er wolle dieses Angebot jedenfalls aufgreifen und umsetzen.