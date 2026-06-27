Die Hitzewelle verwandelt die Steiermark derzeit in eine Sauna, Abkühlung ist erst in der kommenden Woche in Sicht. Bis dahin bleibt nur der Sprung in die Badeseen und Freibäder. Allerdings ist der Abkühlungseffekt auch da eingeschränkt: In Kärnten nähern sich die Wassertemperaturen an manchen Seen der 30-Grad-Marke. In der Steiermark hatte der als warm bekannte Stubenbergsee am Freitag nach Auskunft der Seeverwaltung 26,4 Grad. Die online da und dort aufscheinenden 28 Grad gebe es noch nicht. Übrigens auch kein Problem mit Algen oder der Wasserqualität, weshalb auch keine Maßnahmen im Badebetrieb geplant seien. „Die Wassertemperaturen halten unsere Gäste nicht ab“, ist Michael Haider von der Seeverwaltung überzeugt.

Kein Problem mit der Wasserqualität hat übrigens auch das Freizeitzentrum Piberstein – trotz immerhin 26 Grad. Das Wasser ist dank unterirdischer Quellen ständig im Austausch. Relativ kühl sind laut Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut auch noch die Temperaturen der dortigen Seen und Freibäder. Relativ: Die auf der Homepage ausgewiesenen Temperaturen lagen am Freitagvormittag zwischen knackigen 19 (Ödensee) und 25 Grad (Alpenbad Bad Mitterndorf). Der Toplitzsee lag am Freitag noch bei 20, der Altausseersee bei 23 und der Grundlsee bei 23,8 Grad.

Weniger Probleme mit der Hitze haben tendenziell Freibäder, die ihre Becken durch Zugabe von Frischwasser zumindest etwa abkühlen können. Für die Untersuchung von chlorierten Bädern und Kleinteichen, die zum Grundwasser hin abgedichtet sind, ist das Hygieninstitut der Uni Graz zuständig. Geprüft wird die Wasserqualität dort bei Vollbetrieb: „Die Ergebnisse liegen großteils vor, und der Zustand ist durchwegs sehr gut“, sagt Georg Harb vom Hygieneinstitut.

Die Ages zieht alle drei Wochen Proben

Über die Qualität der übrigen steirischen Badegewässer wacht die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Vor Beginn der Badesaison werden die ersten Proben genommen, danach fünf Mal, alle drei Wochen, bis Mitte August, erklärt Christian Kornschober, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, von der Ages. Die genauen Ergebnisse der aktuellen Proben liegen zwar erst in der kommenden Woche vor, aber: „Bisher sind die Auswirkungen der Hitze relativ gering.“

Christian Kornschober hat noch keine Auswirkungen der Hitze auf die Badeseen beobachtet © KLZ / Michael Kloiber

Wenn sich etwas im warmen Wasser – vor allem der flacheren Seen – vermehre, dann sind es Algen: „Das sind diese bräunlichen Algen, die sind nicht besonders hübsch anzusehen, aber harmlos.“ Giftige Blaualgen oder Cyanobakterien seien in der Steiermark in den letzten Jahren überhaupt kein Problem gewesen. Auch die berüchtigten Zerkarien, die zu unangenehmem Juckreiz führen, sind schon länger nicht aufgetaucht. Gewisse Badeseen hätten eine Anfälligkeit für diese Parasiten. „Voraussetzung ist aber das Vorkommen von Wasservögeln und Süßwasserschnecken.“, erklärt Kornschober.

Zu einer Information an die Badegäste wegen „natürlicher Ablagerungen im Badesee“ sieht sich der Badesee Weihermühle“ derzeit veranlasst. Grund seien schwebende Ablagerungen, die offenbar vom Boden des Sees aufgewirbelt wurden. Die Wasserqualität sei aber „am 23. 6. von der Ages untersucht und als gut beurteilt“.

Fische und Insekten sind die Opfer der Erwärmung

Was die Wasserqualität der Badeseen angeht, findet Johannes Gepp, Präsident des Naturschutbundes, lobende Worte: Vor allem die Investitionen in Kläranlagen hätten sich bezahlt gemacht. Aber natürlich wirkten sich steigende Wassertemperaturen auf die Tierwelt aus: „Viele Fische sind auf kältere Temperaturen angewiesen, ein Anstieg um zwei Grad ist dramatisch.“ Noch schlimmer stünde es aber um Insekten, die im Wasser vorkommen und „unverzichtbar für Reinigung und Filterung der Gewässer sind. Auf einen Fisch kommen Millionen Insekten.“

Johannes Gepp beobachtet dramatische Auswirkungen auf die Tierwelt © Lunghammer

Ein plakatives Beispiel sei die Riesenquelljungfer, die auf kalte Quellen angewiesen ist. „Es dauert fünf Jahre, bis aus der Larve eine Libelle wird. Da sind zwei heiße Sommer fatal, die werden bei uns großteils aussterben.“

Einiges an Auswirkungen ist schon zu beobachten: Etwa ein giftiger Grünalgenteppich auf einem Teich im Teichpark Lannach, sagt Gepp. „Wir haben Tafeln aufgestellt, dass man dort nicht baden soll – aber das ist auch kein Badeteich.“ Hunde könnten übrigens sterben, wenn sie in diesem Gewässer schwimmen. Algenteppiche könnten alles unter sich ersticken. „Wir werden heuer viele viele Teiche, auch Fischteiche sehen, die kippen werden.“ Und die Zukunftsaussichten seien kaum rosiger: „Je wärmer es wird, desto eher kommen durch Parasiten ausgelöste schwere Krankheiten aus dem Süden auch zu uns.“