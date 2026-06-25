Österreichs Männer-Nationalteam, bestehend aus Spielern der Klubs in Villach und Spittal, hat sich bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Ostrava Stück für Stück in das Turnier gearbeitet. Im Finish der Gruppenphase des B-Pools wurde zuerst gegen Frankreich (2:3 n. V.) erstmals gepunktet, dann gab‘s Kantersiege über Deutschland (9:1) und die Cayman Inseln (7:2).

Damit ist auch die Ausgangslage fürs Viertelfinale am Freitag (15 Uhr) sehr gut, denn es geht wieder gegen den Inselstaat. „Wir konnten schon im ersten Spiel wirklich alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, weiß der Villacher ÖBHV-Topscorer Luca Potocnik, dass man diesen Gegner bei Normalform auch wieder schlagen und ins B-Halbfinale einziehen kann.

Luca Potocnik spielte einst beim VSV Eishockey, jetzt ist er im schwedischen Unterhaus am Eis aktiv © Vsv/krammer

Mit zwei Toren und acht Assists ist der Stürmer aktuell sogar fünftbester Scorer des ganzen Turniers, „was schon an den Mitspielern liegt, sie helfen mir enorm“, will sich Potocnik nicht in den Vordergrund stellen, lobt aber den Prozess des Teams: „Zuerst wussten wir nicht genau, was uns erwartet, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Aber wir genießen jeden Moment hier zusammen, die Stimmung im Team ist hervorragend.“

Die Hitzewelle beeinflusst auch die Ballhockey-Cracks

Die enorme Hitze trifft auch die Cracks in Tschechien, die in voller Montur in der Halle spielen. „Ja, das ist wirklich hart, die Luft steht auch total“, sagt der Villacher Keeper Lukas Moser. Moser beschwört aber ebenso den Teamgeist: „Die Euphorie beschwingt uns, sie hilft uns auch, das in heiklen Phasen durchzustehen.“