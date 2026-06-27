Ein Soldat tänzelt über einige Stufen herunter, unter den Arm hat er sich einen Schlagstock geklemmt. An seiner Brust trägt er ein Abzeichen mit Hakenkreuz: „Springtime for Hitler and Germany. Deutschland ist happy and gay“, singt der heitere Mann, an dessen Seite spärlich bekleidete Frauen tanzen. Auf den Brüsten einer Frau kleben goldene Brezel. Es ist jene Kombination aus schwulstigen und lieblichen Musical-Klängen mit brutalem Sarkasmus, die Mel Brooks in „The Producers“ auf die Spitze trieb und die Kino-Parodie prägte.

Wegweisende Produktion

Weder „Police Academy“, „Die Nackte Kanone“, „Hot Shots“, „Scary Movie“ oder „Der Schuh des Manitu“ wären ohne den am 28. Juni 1926 als Melvin Kaminsky in New York geborenen Juden Mel Brooks denkbar. Der schamlose Mister Brooks wird 100 Jahre alt. „Frühling für Hitler“ (US-Titel: „The Producers“) ist eine verrückte Farce, in der Broadway-Produzent Max Bialystock und Buchprüfer Leo Bloom mit dem Nazi Franz Liebkind gemeinsame Sache machen, um eine „Nazi-Revue“ ins Theater zu bringen. Das alles ist aber als Flop und große Betrugsmasche gedacht. Man wollte die Produktion billig halten, viel Geld von älteren, reichen Damen einheimsen und mit dem überschüssigen Geld den Abflug machen. Doch das „Nazi-Musical“ wird zum Erfolg und die versprochenen Gewinnbeteiligungen von 25.000 Prozent bringen Bialystock und Bloom in arge Bedrängnis. „I lieb you, I lieb you baby. Now leave me alone“, sagt Lorenzo St. DuBois (Dick Shawn) als Adolf Hitler. Und wenn er die Hand zum Hitlergruß erhebt und „Deutschland, Deutschland über alles“ sagt, bleibt einem das Lachen auch im Halse stehen. In einem Interview mit dem kanadischen Magazin Macleans sagte Brooks Ende der 1970er-Jahre: „Ich denke, man kann totalitäre Regime schneller zu Fall bringen, wenn man sich über sie lächerlich macht, als sie zu schmähen.“ Brooks glänzte über viele Jahrzehnte als Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und nicht zuletzt als Darsteller.

Brooks, der EGOT

Der hoch talentierte Brooks drehte „The Producers“ im Jahr 1968 und heimste damals gleich einen Oscar ein. Heute zählt Brooks zu jenem kleinen Kreis von EGOT-Preisträgern, die einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony einheimsen durften. Das Wort ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der vier Preise. Der Letzte, der sich in diese illustre Runde einreihte, war übrigens Steven Spielberg, als er dieses Jahr einen Grammy gewann. Brooks ist neben Songwriter Robert Lopez auch der Einzige, der von jedem Preis zumindest zwei hat. Aber zurück zu „Springtime for Hitler“: Wäre Brooks nicht Jude gewesen, man hätte ihm diese Parodie über den Holocaust wohl nicht verziehen. Auch damals nahm die US-Kritik den Film sehr gemischt auf, Renata Adler schrieb in der „New York Times“, dass er grob und grausam ist. Aber sieht man ihn sich heute an, ist es nicht nur eine makabre Parodie über das Nazi-Regime, es ist auch eine schonungslose Abrechnung mit dem Showbusiness.

George Wyner als Colonel Sandfurz, Rick Moranis als Lord Helmchen, Mel Brooks als Präsident Skroob © IMAGO/MGM

Gnadenlos respektlos

Mel Brooks hat mit gnadenloser Respektlosigkeit (aber gleichzeitig auch großer Liebenswürdigkeit) parodiert: Ob er sich an Universals klassischem Horror versuchte und „Frankenstein Junior“ 1974 auf den Weg schickte oder sich mit seinem wohl bekanntesten Film „Spaceballs“ 1987 an der Filmgeschichte abarbeitete: Vor allem George Lucas „Star Wars“ war Vorlage für diese immer noch zum Schießen komische Parodie: Dem Planeten Spaceballs geht die Luft aus, doch der schurkische Präsident Skroob (Mel Brooks selbst) lässt von Lord Helmchen (Rick Moranis als Darth-Vader-Parodie) und Colonel Sandfurz (George Wyner) Prinzessin Vespa (Daphne Zuniga) entführen. Ihr Ziel: Sie wollen die Luft des Planeten Druidia (die Heimat Vespas) absaugen – doch dafür brauchen sie eine Zahlenkombination für ein Kraftfeld, das den Planeten schützt. Wäre da nicht Lone Star (Bill Pullman), jener an Han Solo angelehnte Weltraumheld, der mit Waldi (John Candy), seinem Kopiloten (halb Mensch, halb Köter), in einem Weltraumbus unterwegs ist. Star Wars, Alien, Star Trek, „Planet der Affen“ – alle werden sie auf dem komödiantischen Altar des Herrn Brooks geopfert, der die Wüste (wortwörtlich) durchkämmen lässt und keinen (noch so grimmigen) Witz auslässt.

Mel Brooks bei den Dreharbeiten zu „Spaceballs“ © IMAGO

Brooks war nie ein Mann der feinen Klinge: Er haute heftig hin, dass es ordentlich schepperte. Und er sparte nicht mit sexuellen Anspielungen, die man heute so nicht mehr machen würde. 2005 machte er noch einmal von sich als Produzent einer Neuverfilmung von „The Producers“ Reden und schrieb vor drei Jahren das Drehbuch für „Die verrückte Geschichte der Welt, Teil II“ – eine Fortsetzung seines Films aus dem Jahr 1981. Alles Gute Mister Brooks!