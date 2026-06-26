Wie bleibt eine Prämie leistbar und gleichzeitig im Schadensfall nach einem Großereignis auszahlbar aus Sicht der Versicherung? Diese Frage ist besonders in Regionen relevant, wo sich große Versicherer zurückziehen und etwa eine Waldbrandversicherung gar nicht mehr anbieten.

Mit Blick auf die verbrannten Waldflächen im Lesachtal, wo Forstwirte mangels Versicherung durch die Finger schauen, kommentiert KLV-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hartinger: „In Wahrheit hat die Versicherungswirtschaft versagt, weil diese Flächen nicht mitversichert wurden.“

Schließlich gehe es um Kosten von gerade einmal 60 Cent pro Hektar. Aber: „Bis vor zehn Jahren waren Waldbrände in Kärnten ja noch gar kein Thema.“ Klimatische Veränderungen sind es auch, die Blitz und Hagel im Süden Österreichs verstärken.

Hagel: „Sind Hotspot Österreichs“

„Steiermark und Kärnten waren schon zuvor die Hotspots des Landes. Im Vorjahr hatten wir insgesamt Glück und sind großteils verschont geblieben“, schildert Klaus Scheitegel, Generaldirektor der Grazer Wechselseitigen Versicherungen (Grawe) und Sprecher der Vereinigung Österreichischer Länderversicherer. Im Hotel Warmbaderhof in Villach tauschten sich am Donnerstag zudem die Vorstände aus Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg aus.

Keine Börseninteressen im Hintergrund

Was alle Mitglieder eint: Alle sind kapitalseitig zu 100 Prozent österreichisch und in den Bundesländern stark regional ausgerichtet. KLV und Grawe etwa sind zudem gänzlich in der Hand ihrer Mitglieder, was an der Gründung als „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“ liegt.

Hartinger bestätigt: „Es gibt keine großen Aktionäre, keine Dividenden, die abfließen. Wir gehören unseren Kundinnen und Kunden.“ Die KLV hat in der Zentrale in Klagenfurt gut 100 Beschäftigte, kärntenweit zusätzlich 110 Mitarbeiter vor allem im Außendienst.

Eine Zahl in stürmischen Zeiten: Die KLV habe in den vergangenen 20 Jahren pro Euro Prämie für Sturm- und Hagelversicherungen rund 1,40 Euro und dadurch mehr als 60 Millionen Euro ausbezahlt.

„Prävention am wichtigsten“

Vertreten waren auch die Österreichische Hagelversicherung und die Finanzmarktaufsicht. Die Länderversicherer-Vereinigung zählte im Vorjahr österreichweit rund 1,8 Millionen Kunden und über 3700 Mitarbeiter bei 2,45 Milliarden Euro an gemeinsamen Prämienvolumen.

Scheitegels Appell: „Großereignisse wie das Hochwasser im September 2024 oder der Waldbrand im Lesachtal zeigen, dass Prävention die wichtigste Aufgabe ist, um solchen Schäden vorzubeugen.“ Bei Naturkatastrophen fordert die Branche einen Schulterschluss mit Land und Bund.