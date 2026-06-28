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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Willi Gabalier wird Lehrer und unterrichtet ab Herbst in Graz
- Aufreger der Woche: Summer Terenzi rechnet in neuem Song mit Vater Marc ab
- Auftritt der Woche: Bad Bunny trug Jacke von oberösterreichischem Eisstockverein
- Baby-News der Woche: Kärntner Top-Model zeigt auf Instagram Babybauch
Das strikte Regelwerk von Taylor Swift und Travis Kelce
Die Musikerin und der Sportler sollen laut US-Medien am 3. Juli in New York City heiraten. Rund um das Mega-Event sollen Taylor Swift und Travis Kelce strenge Regeln und Sicherheitsvorkehrungen festgelegt haben.
Neues Foto zeigt: Prinz George ist schon fast so groß wie Kate
Prinz George sorgt auf einem aktuellen Schnappschuss für Überraschung. Der älteste Spross von Prinzessin Kate und Prinz William überragt seine Mutter beinahe.
Moderatorin sagt offen, „Ö3 hat sich von mir getrennt“
16 Jahre lang begleitete Lisa Hotwagner (38) die Ö3-Hörer, jetzt moderierte sie ihre letzte Sendung. Sie passe nicht zur Strategie, erklärt die 38-Jährige den Tränen nahe.
Reese Witherspoon liebt deutschen Milliardär
Doppelter Grund zur Freude für Reese Witherspoon: In New York feierte die neue Serie „Elle“ Premiere und die Schauspielerin nutzte den Abend zugleich für ihr erstes offizielles Red-Carpet-Debüt mit ihrem neuen Partner Oliver Haarmann.
Bauch und Halbglatze: Tom Cruise postet „Digger“-Szenen
Hollywood-Star zeigt sich in seinem kommenden Streifen von einer ganz anderen Seite.
Marius Borg Høiby legt offiziell Berufung gegen Urteil ein
Høiby wurde vergangene Woche zu vier Jahren Haft verurteilt. Dennoch wollte er vorerst entlassen werden, um seiner schwer kranken Mutter beistehen zu können.
„Bei uns ging alles unglaublich schnell“, schwärmt der Tokio-Hotel-Musiker
In der Talkshow „Bestbesetzung“ von Johannes B. Kerner (61) erzählt Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz über den Beginn seiner Beziehung mit Heidi Klum.
Beliebtheit von König Charles III. und seiner Familie am Tiefpunkt
Noch nie standen so wenige - vor allem junge - Britinnen und Briten hinter der Monarchie. Die 55 Prozent sind der Tiefstwert in 33 Jahren.
Rapper Haftbefehl kündigt Pause an, „ich kämpfe jeden Tag“
Aykut Anhan fühle sich derzeit „emotional und körperlich nicht in der Verfassung“, seine Fans als Haftbefehl zu unterhalten. Ein Mitgrund sei der „ganze Rummel“ nach der Veröffentlichung seiner Doku.
Dua Lipa veröffentlicht Hochzeitsfotos aus Sizilien
Das Brautkleid mit einer zwei Meter langen Schleppe und einem sechs Meter langen Tüllschleier ist das erste Brautkleid, das vom neuen Kreativdirektor Matthieu Blazy für Chanel entworfen wurde.
An Krebs erkrankte Influencerin: „Können Kindern nichts vormachen“
Im Rahmen der deutschen Krebs-Convention „YES!CON“ sprach die 31-Jährige über den Umgang mit ihrer Krankheit gegenüber ihrer Tochter.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!