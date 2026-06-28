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In aller Kürze:

Die Musikerin und der Sportler sollen laut US-Medien am 3. Juli in New York City heiraten. Rund um das Mega-Event sollen Taylor Swift und Travis Kelce strenge Regeln und Sicherheitsvorkehrungen festgelegt haben.

Prinz George sorgt auf einem aktuellen Schnappschuss für Überraschung. Der älteste Spross von Prinzessin Kate und Prinz William überragt seine Mutter beinahe.

16 Jahre lang begleitete Lisa Hotwagner (38) die Ö3-Hörer, jetzt moderierte sie ihre letzte Sendung. Sie passe nicht zur Strategie, erklärt die 38-Jährige den Tränen nahe.

Doppelter Grund zur Freude für Reese Witherspoon: In New York feierte die neue Serie „Elle“ Premiere und die Schauspielerin nutzte den Abend zugleich für ihr erstes offizielles Red-Carpet-Debüt mit ihrem neuen Partner Oliver Haarmann.

Hollywood-Star zeigt sich in seinem kommenden Streifen von einer ganz anderen Seite.

„Mission: Impossible“-Star Tom Cruise zeigt sich in seinem kommenden Film von einer völlig anderen Seite – mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren. © IMAGO/Albert L. Ortega

Høiby wurde vergangene Woche zu vier Jahren Haft verurteilt. Dennoch wollte er vorerst entlassen werden, um seiner schwer kranken Mutter beistehen zu können.

Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby © AFP/Ane Hem

In der Talkshow „Bestbesetzung“ von Johannes B. Kerner (61) erzählt Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz über den Beginn seiner Beziehung mit Heidi Klum.

Noch nie standen so wenige - vor allem junge - Britinnen und Briten hinter der Monarchie. Die 55 Prozent sind der Tiefstwert in 33 Jahren.

Charles III. weht im eigenen Königreich ein rauer Wind entgege © IMAGO/Justin Ng / Avalon

Aykut Anhan fühle sich derzeit „emotional und körperlich nicht in der Verfassung“, seine Fans als Haftbefehl zu unterhalten. Ein Mitgrund sei der „ganze Rummel“ nach der Veröffentlichung seiner Doku.

Das Brautkleid mit einer zwei Meter langen Schleppe und einem sechs Meter langen Tüllschleier ist das erste Brautkleid, das vom neuen Kreativdirektor Matthieu Blazy für Chanel entworfen wurde.

Im Rahmen der deutschen Krebs-Convention „YES!CON“ sprach die 31-Jährige über den Umgang mit ihrer Krankheit gegenüber ihrer Tochter.

Geht offen mit ihrer Krebserkrankung um: Patrice Aminati © IMAGO/Matthias Gränzdörfer

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!