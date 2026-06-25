In Niederwölz duzt man einander, auch Fremde. Es ist ein typischer obersteirischer Ort: Kirche, Bank, Nahversorger, gepflegte Häuser. An diesem heißen Junivormittag wirkt das Dorf wie ausgestorben. Kaum ein Auto fährt durch die Straßen, kaum jemand ist unterwegs. Liegt es an der Hitze oder an dem, was hier am Vorabend passiert ist?

Der Ort ist für seinen traditionsreichen Maxlaunmarkt bekannt, eines der ältesten Volksfeste der Region. Seit Mittwochabend verbindet man Niederwölz jedoch mit einer Gewalttat, die viele Menschen fassungslos zurücklässt.

Ein 68-jähriger Mann soll seine 66-jährige Lebensgefährtin mit einer großen Fleischgabel lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend sprang er laut Polizei vom Balkon und verletzte sich dabei selbst. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert, liegen auf der Intensivstation. Das Landeskriminalamt ermittelt.

„Hier hält man zusammen“

Bürgermeister Albert Brunner möchte sich zu dem Fall nicht äußern. Die Menschen im Ort hingegen reden darüber, weil fast alle das Paar kennen. Im örtlichen Supermarkt steht eine Frau an der Wursttheke. Sie schüttelt fassungslos den Kopf. „Schlimm ist das. Der ganze Ort ist betroffen.“ Sie kennt beide seit Jahren. Unauffällig seien sie gewesen. „Er ist bei der Musik. Sie habe ich sehr gern. Von ihm bin ich schockiert.“ Regelmäßig seien beide einkaufen gekommen. „So etwas passt einfach nicht zu uns. Hier hält man zusammen.“ Natürlich habe es gelegentlich Streit gegeben. „Aber das gibt es doch in jeder Beziehung, oder?“, fragt die Frau, ohne eine Antwort zu erwarten.

Wenige Schritte weiter, nahe der Kirche, ist eine junge Mutter mit ihrem Sohn unterwegs. Auch sie kennt die Familie. Dass es Spannungen gegeben habe, sei kein Geheimnis gewesen, meint sie. „Aber damit hat niemand gerechnet.“ Besonders als Frau gehe ihr die Tat nahe. „Man hofft einfach, dass einem so etwas nie passiert.“ Eine andere junge Mutter spricht von einem Schock. „Es kommt mir vor, als würde so etwas immer öfter passieren.“ Angst habe sie deshalb nicht, nachdenklich mache sie der Fall trotzdem.

Der Tatort selbst wirkt an diesem Vormittag unspektakulär. Blumenkästen schmücken den Balkon des Reihenhauses. Nichts deutet darauf hin, dass hier wenige Stunden zuvor ein Gewaltverbrechen geschehen sein soll.

„Man kann in keinen hineinschauen“

In einer nahegelegenen Garage diskutieren zwei junge Männer über die Ereignisse. „Das Schlimmste ist, dass es bei uns passiert ist“, sagt einer von ihnen. Schnell dreht sich das Gespräch um psychische Belastungen, Alkohol und den Umgang mit Problemen am Land. „Man kann in keinen Menschen hineinschauen“, sagt einer. „Was hinter verschlossenen Türen passiert, weiß oft niemand.“ Beide sind überzeugt, dass über zwischenmenschliche Probleme heute allerdings offener gesprochen wird als früher. „Für viele ältere Männer war es normal, alles in sich hineinzufressen.“ Sie sprechen über fehlende Hilfsangebote am Land für Männer und Frauen gleichermaßen, über Scham und darüber, wie schwer es besonders in kleinen Gemeinden sein kann, Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu suchen.

Es sind Fragen, die nach einer solchen Tat gewiss überall gestellt werden. Die wichtigste bleibt jedoch unbeantwortet: Warum? Eine Antwort darauf kennt in Niederwölz derzeit niemand.

Zurück bleibt ein Dorf, in dem viele Menschen seit Mittwochabend versuchen zu begreifen, wie eine Tat wie diese mitten unter ihnen geschehen konnte. Einer der beiden jungen Männer wird deutlich: „Die Leute sehen bei uns nur die schöne Landschaft. Wir sind optisch gesegnet, kein Zweifel. Aber wir haben auch viele bösartige Leute, die unter jedem Niveau sind.“