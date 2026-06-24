Im Jubiläumsjahr will der oststeirische Frischekosmetikhersteller Ringana den nordamerikanischen Markt erobern. Vor 30 Jahren gegründet, expandiert das Unternehmen heuer in die USA. In Roanoke in Virginia entsteht ein neuer Standort, der als Drehscheibe für Nordamerika dienen soll und die lokale Verfügbarkeit der Hautpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und funktionellen Drinks sicherstellen soll.

Steigende Nachfrage

Das Projekt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich 435 neue Arbeitsplätze in der Region an der Ostküste schaffen und entspricht einer Investition von rund 85 Millionen US-Dollar, informiert das Unternehmen. Die Expansion sei der nächste Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie und spiegle die steigende Nachfrage nach ihren Hautpflege- und Ernährungsprodukten auf den globalen Märkten wider. Der Einstieg in den US-Markt folge nun auf Jahre stetigen internationalen Wachstums in Europa und ausgewählten Märkten Lateinamerikas.

Die Ringana-Geschäftsleitung mit Michael Wannemacher, Ulla Wannemacher und Andreas Wilfinger © Ringana

Gleichzeitig betont Ringana, dass Österreich weiterhin der zentrale Produktions-, Innovations- und Entwicklungsstandort bleiben werde. „Nachdem wir Ringana in den letzten 30 Jahren von Österreich aus zu einem erfolgreichen europäischen Unternehmen ausgebaut haben, stellen die USA den nächsten logischen Schritt auf unserem internationalen Weg dar“, sagt Andreas Wilfinger, Gründer und CEO.

„Bei unserer Expansion geht es nicht darum, unser Geschäftsmodell zu ändern, sondern es verantwortungsbewusst zu skalieren, wobei Österreich weiterhin im Mittelpunkt unserer Produktion, unserer Innovation und unserer Werte stehen wird“, betont der Oststeirer, der das Unternehmen vor 30 Jahren mit Ulla Wannemacher gegründet hat.

Die Kernproduktentwicklung, die Rezepturentwicklung sowie zentrale Produktionsprozesse sollen auch künftig in Österreich verankert bleiben. Der US-Standort in Roanoke soll so aufgebaut werden, dass er nach den Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards des Unternehmens arbeitet und das Konzept sowie die Produktionsphilosophie fortführt.

„Sehr positiver Dialog“

Ausschlaggebend für die Wahl von Roanoke seien insbesondere die strategische Lage an der US-Ostküste, der Zugang zu wichtigen Märkten sowie die Verfügbarkeit einer bestehenden Anlage gewesen, die an die spezifischen Anforderungen von Ringana angepasst werden kann.

„Roanoke war für uns nicht nur wegen seiner strategischen Lage und der Eignung des Standorts die richtige Wahl, sondern auch wegen des von Anfang an sehr positiven Dialogs, den wir mit den lokalen Behörden und der breiteren Öffentlichkeit geführt haben. Das hat uns großes Vertrauen in den Standort als langfristigen Partner für dieses nächste Kapitel gegeben“, fügt Wilfinger hinzu.

Weltweit 800 Mitarbeiter

Mit diesem nächsten Entwicklungsschritt bekräftigt Ringana zugleich seinen Anspruch, international verantwortungsvoll zu wachsen und die eigenen Umweltstandards auch im Zuge der Expansion konsequent einzuhalten, lässt das Unternehmen wissen. „Eines ist für uns ganz klar: Wachstum und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze. Sie müssen Hand in Hand gehen“, betont Wilfinger. „Bei unserer internationalen Expansion ist es unser Ziel, nicht nur zu wachsen, sondern dies auf eine Weise zu tun, die im Einklang mit unseren Werten, unseren Qualitätsstandards und unserer langfristigen Verantwortung für die Umwelt steht.“

Weltweit beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 800 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei 300 Millionen Euro. Seit Anfang des Jahres setzt Ringana zudem beim Paketversand auf die Österreichische Post-Gruppe. Alle Online-Bestellungen werden in Österreich mit der Post zugestellt, auch nach Deutschland werden sie auf diesem Weg transportiert. „Mit der Post haben wir eine langfristige Distributionspartnerin gefunden, die unser Wachstum verlässlich und kontinuierlich unterstützt“, bekräftigte Co-CEO Michael Wannemacher im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.