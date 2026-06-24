Ein Treffen von EU-Vertretern mit den Taliban auf europäischem Boden sorgt abseits des Wetters für Hitzewallungen. Darf man mit einem Regime, das Frauen unterdrückt und seine eigene Bevölkerung aushungert, überhaupt reden? Legitimiert man damit die Taliban? Und darf man in ein Land abschieben, das für dessen Bürger zum tödlichen Verhängnis werden kann? Diese Fragen muss man stellen.

Man muss sich aber auch die Frage stellen, wie man umgehen soll mit jenen Asylsuchenden, deren Gesuch bereits abgelehnt wurde. Im Oktober hatten zwanzig europäische Staaten von der EU-Kommission mehr Möglichkeiten gefordert, um Afghanen ohne Aufenthaltsrecht abzuschieben. Denn Abschiebungen verlaufen gelinde gesagt schleppend. 2024 gab es EU-weit etwa 22.870 Rückkehrentscheidungen gegen Afghanen, aber nur 435 tatsächliche Rückkehrer.

Den Kontakt abzubrechen, wäre womöglich moralisch richtig. Nur wird es Europas Problem nicht lösen.