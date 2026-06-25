27 Millionen Euro investiert die Energie Steiermark gerade in den Bau eines neuen zentralen Logistikzentrums in Frohnleiten. Errichtet wird die Anlage auf einem rund 40.000 Quadratmeter großen Grundstück, das zum Wirtschaftspark Frohnleiten gehört. Dieser ist insgesamt 90.000 Quadratmeter groß. Investitionen in die Infrastruktur vor Ort sollen nun dazu beitragen, dass die Entwicklung des Wirtschaftsparks weiter Fahrt aufnimmt. Eine 700 Meter lange Erschließungsstraße samt begleitendem Geh- und Radweg wurde kürzlich auf dem ehemaligen Firmengelände fertiggestellt. Außerdem investierte die Stadtgemeinde in eine neue Wasserleitung, ein modernes Kanalsystem mit zwei Pumpwerken, Glasfaseranschlüsse und eine leistungsfähige Stromversorgung.

Bei der Eröffnung der Erschließungsstraße: Markus Krenn (Energie Steiermark AG), Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP), Vizebürgermeister Hannes Pirstinger (ÖVP) und Andreas Fürst (Energie Steiermark AG) © Stadtgemeinde Frohnleiten

Bis 2013 war an dem Standort am nördlichen Ortsausgang von Frohnleiten die Papierfabrik des Hamburger-Konzerns von Thomas Prinzhorn zu finden. Nach dem Aus für das Unternehmen lagen die Flächen jahrelang brach. Pläne für die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage am Gelände stießen bei Bevölkerung und Politik in Frohnleiten auf Ablehnung. „2023 haben wir als Gemeinde die Flächen schließlich gekauft, um sie in unserem Sinn entwickeln zu können. Ziel ist es, Raum für neue Betriebe und Arbeitsplätze zu schaffen und damit die wirtschaftliche Entwicklung von Frohnleiten nachhaltig zu stärken“, unterstreicht Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP). Die Schaffung der neuen Infrastrukturader durch das Areal sieht er als „wichtigen Meilenstein“ in der weiteren Entwicklung des Wirtschaftsparks.

Die ehemaligen Firmengebäude auf dem Gelände wurden bereits abgerissen. Eine 2800 Quadratmeter große Lagerhalle steht noch zur Verfügung. Rund 14.000 Quadratmeter Gewerbegebiet und rund 33.000 Quadratmeter Industriegebiet warten derzeit noch auf zukünftige Nutzer. Punkten möchte man unter anderem mit der Lage des Geländes direkt an der S35 und der Bahnstrecke.