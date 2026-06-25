Lando Norris siegte im vergangenen Jahr vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri beim Grand Prix von Österreich. Sportlich sind die Karten nach der Reglementänderung an diesem Sonntag wieder neu gemischt, wenn die Formel-1-Fahrer im Aichfeld wieder Gas geben. Als Sieger des Rennwochenendes darf sich aber schon jetzt auch die Lipizzanerheimat freuen, deren weiße Aushängeschilder zwar nur eine Pferdestärke haben – ein Formel-1-Auto kommt heuer auf rund 1060 PS –, aber ebenso weltweit bekannt sind.

Kooperation Tourismus – Red Bull-Ring

Das Potenzial will man im Tourismus noch stärker ausschöpfen, deswegen sind die Erlebnisregion Graz, Steiermark Tourismus und die Stadt Graz gemeinsam eine dreijährige Kooperation mit dem Red Bull-Ring eingegangen. „Es ist eine Ganzjahreskooperation und wir sind daher mit unserer Region nicht nur rund um die Formel 1, sondern auch bei DTM, Moto GP und anderen Veranstaltungen vertreten“, erklärt Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz.

Im ersten Schritt wird vor allem die gesamte Erlebnisregion am Ring sichtbarer sein. Es wurde ein Steiermark-Village aufgebaut, in dem auch die Lipizzanerheimat beworben wird. „Schon bei der Anfahrt begrüßt ein 24-Bogen-Plakat die Gäste und ein extra angefertigter Uhrturm wird als Fotospot unsere Region ganzjährig am Red Bull-Ring repräsentieren“, freut sich Haubenhofer.

In einem weiteren Schritt sind dann auch Kooperationsveranstaltungen in der Tourismusregion geplant, so etwa die erste rund um die Moto GP im September in Graz. Gut denkbar, dass der eine oder andere PS-Star in den nächsten Jahren auch im Lipizzanergestüt Piber vorbeischauen wird.

Susanne Haubenhofer im Jahr 2024 mit Helmut Marko © Jürgen Fuchs

Beim Sportgasthof Lipp auf dem Gaberl profitiert man auch aufgrund der geografischen Nähe ins Murtal. „Bei den Großevents in Spielberg sind wir immer gut gebucht“, freut sich Thomas Gauss.

Ohnedies hat man sich am Gaberl als Geheimtipp für PS-Fans etabliert, man ist nicht Anziehungspunkt für Motorradfahrer oder Teilnehmer von Oldtimerausfahrten, sondern auch Sportler selbst haben den Gasthof in der Weststeiermark für sich entdeckt: So kehrten die Moto GP-Fahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales schon mehrmals bei Ausfahrten mit ihren Rennrädern im Rahmen des Rennwochenendes in Spielberg am Gaberl ein – und bestellten sich einen Kaffee. Weniger bemerkbar machen sich die Fans im Hotel Nova in Köflach, wie Thermenchef Günter Riedenbauer erklärt: „Da wir durch den Kurbetrieb nur wenige Restzimmer frei haben, merken wir es nur marginal. Aber die werden zu den Großveranstaltungen auch gebucht.“

Die Moto GP-Fahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales im Sportgasthof Lipp am Gaberl © Facebook/Gaberl 1.551m

Gut möglich, dass heuer auch Kältetechniker Christian Buchleitner aus Söding-St. Johann am Ring aufmarschieren muss. Er wird gerufen, wenn bei den Motorhomes von Red Bull Motorsport rasch etwas gerichtet werden muss. So durfte er auch schon ins Motorhome von Weltmeister Max Verstappen, um dessen Klimaanlage zu reparieren.

Kältetechniker Christian Buchleitner hat schon Max Verstappens Klimaanlage gerichtet © Buchleitner Kältetechnik

Zwei Tonnen Fleisch

Seit rund zehn Jahren beliefert Fleischermeister Horst Ehmann aus Ligist die Formel 1, konkret beschickt er Großhändler mit Fleisch- und Wurstwaren, die Gastrostandbetreiber vor Ort versorgen. Seit einigen Jahren wird zusätzlich auch ein Catering-Service aus der Region beliefert, das am Ring auskocht. „Insgesamt liefern wir rund zwei Tonnen an Waren, darunter Bratwürstel, Hamburger-Laibchen, Karree-Steaks und fertige parnierte Schnitzel“, erzählt Ehmann. Dass man am Ring vertreten ist, liege auch daran, dass es immer weniger Fleischer gibt, so auch im Murtal.

Fleischermeister Horst Ehmann © Klz / Dunst

Sogar eine Runde in einem Formel 1-Auto drehen kann man in der Lipizzanerheimat – zumindest am Bildschirm. Denn Edi Pischler hat in seiner Oldtimer-Schau „Edies Oldie Welt“ in Voitsberg einen Formel-1-Simulator. Das Voitsberger Modell ist eine Replik des F1 Renault Alpine, mit dem Fernando Alonso gefahren ist. Natürlich hat Pischler auch Oldtimer des legendären Typs „Renault Alpine“ ausgestellt. Mit dem F1-Simulator kann man derzeit wegen eines Schadens zwar nicht fahren, besichtigt werden kann „Edies Oldie Welt“ nach telefonischer Vereinbarung unter 0664-222 41 01.