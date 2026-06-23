So überraschend kürzlich die Sperrstunde bei der „Snipes“-Filiale auf dem Grazer Jakominiplatz für Außenstehende erfolgt ist, so lange stand sie hinter den Kulissen der Sneaker- und Sportmodefirma schon fest – denn wie sich nun herausstellt, wurde schon vor Monaten ein Nachfolger für die Eckflächen im legendären „Steinfeldhaus“ gefunden. Und damit ein kulinarischer Neustart vereinbart.

Gschmackige Wurzeln

Oder vielmehr die Rückkehr zu gschmackigen Wurzeln, waren doch in diesen Eckräumen zur Jakoministraße hin vorübergehend etwa das Steak-Lokal „Maredo“ oder die „Konditorei Marcher“ daheim. Seitens CBRE – eines der führenden Unternehmen bei der Vermittlung von Gewerbeimmobilien – kann man noch nicht sagen, wer nun im Idealfall für anhaltende Würze sorgen will. Gegenüber der Kleinen Zeitung aber bestätigt Sigrid Filzmoser, Standortleiterin von CBRE in Graz: „Wir haben einen neuen Mieter für die Fläche gefunden. Voraussichtlich Ende des Jahres wird dort ein neuer Gastronomiebetrieb eröffnen.“

Lange vor „Snipes“ wurde hier im Steinfeldhaus bereits aufgetischt © KLZ/Jürgen Fuchs

35 Millionen Euro

Der geläufige Name „Steinfeldhaus“ geht übrigens auf das Modehaus Steinfeld zurück, welches hier bis zum Jahr 1997 ansässig war. Im Jahr 2022 wurde die Liegenschaft von der Österreichischen Beamtenversicherung um 35 Millionen Euro erworben. Es war die teuerste Immobilientransaktion, die in diesem Jahr in der Steiermark über die Bühne ging.