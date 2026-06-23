Dunkle Wolken brauten sich am Nachmittag über der Stadt Graz zusammen. Eine „kleinere Gewitterzelle“ sei das, erklärte Marlies Kriegler von Geosphere Austria. Ein schwereres Unwetter erwarteten die Meteorologen am Dienstag jedenfalls nicht. „Die Zelle wird weiter nach Süden ziehen.“ Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h seien durchaus möglich. Auch kleinere Hagelkörner seien nicht auszuschließen. „Aber kein Vergleich zu dem, was wir schon hatten.“ Sollte sich die Zelle zu einem Unwetter auswachsen, dann eher südlich der Landesgrenze.

Und dann kommt der Sommer, heißt es von der Geosphere. Am Mittwoch und Donnerstag sind Unwetter kein Thema. Schon am Mittwoch sollte sich die Gewittertätigkeit auf das obere Murtal, die Koralpe und die Gleinalpe beschränken. Insgesamt wird die Luft aber trockener – und es wird heiß. „Wir erwarten 37 Grad für die Stadt Graz, vereinzelt sind in der Steiermark bis zu 38 Grad möglich.“

Heiß dürfte es vorerst bleiben, erst am Sonntag könnten von Westen her wieder Gewitter aufziehen, sagt Kriegler von Geosphere Austria voraus. Bis dahin gibt sich der Sommer ein erstes großes Stelldichein.