Österreichs Gefängnisse sind übervoll. 9124 Personen waren Anfang Juni in Haft, das entspricht einer Auslastung von 108 Prozent. Doch einem Vorschlag von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), kurzfristig für Entlastung zu sorgen, hat die ÖVP nun wohl endgültig eine Absage erteilt.

Vergangene Woche waren Pläne des Justizressorts bekanntgeworden, rund 500 Häftlinge frühzeitig zu entlassen, um dem Überbelag entgegenzuwirken. Infrage kämen dafür Personen, „die sich im Strafvollzug etwa bei Freigängen bewährt haben“, hieß es damals aus dem Ministerium. Straftäter, die etwa wegen Sexual-, Terror- oder schwerer Gewaltdelikte hinter Gittern sind, seien „natürlich ausgeschlossen“, ebenso Verurteilte nach dem Verbotsgesetz.

Auch Neos gegen frühzeitige Entlassungen

Bei der ÖVP stieß der Vorschlag von Anfang an auf wenig Begeisterung. Sporrer dürfe in der Angelegenheit „keine Schnellschüsse verüben“, schrieb Klubchef Ernst Gödl in einer Aussendung. Zwar müsste sich die Lage in den Justizanstalten verbessern, „aber es kann nicht sein, dass verurteilte Straftäter von der Überlastung des Systems profitieren. Die FPÖ in der Opposition ortete gar eine „Kapitulation des Rechtsstaats“.

Nun scheint Sporrers Vorstoß koalitionsintern endgültig vom Tisch zu sein. Es werde keine Massenentlassungen geben, hieß es am Montag von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Am Dienstag dankte Innenminister Gerhard Karner seinem Parteikollegen für das „Machtwort“, eine Amnestie komme für die ÖVP „aus Sicherheitsgründen nicht infrage“. Ähnlich klingt das bei Neos-Justizsprecherin Sophie Wotschke, die stattdessen auf die Ausweitung der „Haft in der Heimat“ verweist, die die Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschließen will. Viele Häftlinge, gegen die ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot gilt, könnten demnach in Zukunft auch ohne Zustimmung in ihr Herkunftsland überstellt werden. Auf ÖVP-Seite sieht man außerdem eine Ausweitung der elektronischen Fußfessel als Alternative zu den Entlassungen.

Sporrer will an Vorschlag festhalten

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) stärkte Sporrer den Rücken und sprach von einem „durchdachten, ausgewogenen“ Vorschlag. „Aus populistischen Gründen etwas abzulehnen, bringt uns nicht weiter“. Die Ministerin selbst will an den Plänen festhalten und hat die Justizsprecher der Parlamentsparteien zum Austausch geladen.