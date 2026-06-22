Es wäre zu schön gewesen, aber man muss anerkennen, dass der Titelverteidiger in diesem Spiel eine Nummer zu groß war. Lionel Messi, bei diesem Turnier offenkundig zur Abwechslung in bester Laune, feiert dieser Tage zumindest auf dem Platz eine Art Dauer-Party und verfügt nun mal – keine ganz neue Erkenntnis – über eine Klasse, die man neidlos anerkennen muss.

Soll heißen: So schön ein Punktgewinn in diesem Bonusspiel gewesen wäre, musste man bei realistischer Betrachtung der Kräfteverhältnisse damit rechnen, dass diese Begegnung mit einer Niederlage enden könnte. Deswegen ist man auch gut beraten, sich von diesem Resultat nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Das Selbstvertrauen, zumindest zu den besten 32 Mannschaften dieser Endrunde zu gehören, kann Österreich auch nach diesem Match allemal haben.

Dass alles, was darüber hinaus geht, bei einer WM auch immer eng mit ein wenig Turnierglück und somit mit Ergebnissen in den anderen Stadien zusammenhängt, lässt sich nicht verleugnen. Würde in der K.o.-Runde beispielsweise Spanien warten, wäre das Nationalteam ebenso krasser Außenseiter. Aber gut, zuerst muss einmal das endgültige Ticket dafür her.