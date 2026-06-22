Wo gibt es Österreichs beliebtestes Mittagessen? Der Essensbons-Dienstleister Edenred und der Restaurantführer Gault&Millau haben die Österricher dazu aufgerufen, ihr Lieblingslokal zu wählen. 23.000 Personen haben für mehr als 6700 heimische Restaurants abgestimmt. Der österreichweite Sieg geht heuer nach Oberösterreich: Die Alte Metzgerei konnte ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen für sich entscheiden und holte den Best Lunch-Award in die Linzer Herrengasse.

Der Landessieg in Kärnten ging an Karnerta am Südring in Klagenfurt. Die Imbisstheke innerhalb des Fleischfachmarktes überzeugt mit regionalen Spezialitäten und hoher Qualität. Fachmarktleiter Hannes Buxbaumer: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, weil sie direkt von unseren Gästen kommt.“ Auf Platz zwei schaffte es Frankie‘s Restaurant Bar & Café in Klagenfurt, auf Platz drei das Ristorante La Storia in Rosegg.