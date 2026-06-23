Die Appelle gibt es meist schon zwischen Mitte Jänner und Mitte März: Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, die einen gut geeigneten Ferialjob für den Sommer ergattern möchten, sollten sich so früh wie möglich umschauen. Nun stehen die Ferien kurz bevor – und so mancher Jugendliche ist noch auf der Suche. Doch gibt es, gerade in Zeiten eines allgemein angespannten Arbeitsmarkts, überhaupt eine Chance auf Last-Minute-Ferienjobs?

Ein Blick auf das Portal „alle Jobs“ des Arbeitsmarktservice (jobs.ams.at) – hier gibt es auch eine Ferienjobbörse (direkter Link auf der Startseite) – zeigt: Aktuell sind steiermarkweit im Suchzeitraum Juli und August noch 119 Angebote zu finden, kärtnenweit sind es 180. „Auch jetzt gibt es noch Ferialjobs in der Steiermark – wer aktiv sucht und früh genug startet, erhöht seine Chancen deutlich. Eigeninitiative, etwa durch Initiativbewerbungen, zahlt sich besonders aus“, betont Karl-Heinz Snobe, Geschäftsführer des AMS Steiermark. Die Bandbreite spannt sich u. a. vom Lebensmittelhandel über die Logistik, die Entsorgungsbranche und die Gastronomie bis hin zu Fundraising, Reinigung, Bau und Produktion. „Insgesamt ist das Angebot bunt gestreut, allerdings ist die Zahl der Jobs inzwischen schon relativ überschaubar“, wird seitens des AMS betont. Ganz generell sei zu empfehlen, „bereits rund um den Jahreswechsel mit der Suche zu beginnen“.

„Über den Tellerrand hinausschauen, sich nicht auf eine Branche festlegen und sich ohne Scheuklappen bewerben“, rät AMS-Chef Peter Wedenig all jenen Jugendlichen, die jetzt noch auf der Suche nach Sommerjobs sind. Für ihn steht fest: „Bei jedem Job gibt es etwas zu lernen. Manche gewinnen vielleicht auch die Gewissheit, dass ein bestimmter Bereich nicht das Richtige für sie ist, was ebenfalls wertvoll ist.“ Auch im Lebenslauf machen sich Ferialjobs durchaus gut, ist er überzeugt. „Es ist der erste Schritt in die Berufswelt, durch den man Erfahrung sammelt und Kontakte knüpft. Das zeigt, dass jemand bereit ist, etwas zu leisten.“

Sommerpostler

Die Österreichische Post hatte bereits im Februar österreichweit 1300 Jobs für Sommerpostler beworben, mehr als 90 davon in Kärnten, über 260 in der Steiermark. Diese Arbeit ist beliebt, zeigt eine Anfrage der Kleinen Zeitung: „Wir sind schon sehr gut besetzt“, betont Sprecher Markus Leitgeb, „die ersten starteten bereits mit Juni.“ Doch in der Steiermark und in Kärnten gibt es sogar Restplätze. „Nicht mehr warten und rasch auf karriere.post.at bewerben“, rät die Post. Sommerpostler übernehmen im Wesentlichen die Versorgung eines Zustellgebiets mit Briefen, Prospekten, Zeitungen, Zeitschriften und manchmal auch Paketen. Gearbeitet wird von Montag bis Freitag ab ungefähr 6 Uhr. Das monatliche Gehalt beträgt rund 1740 Euro, inklusive Überstundenpauschale, Prämien und Taggelder.

In der heimischen Industrie werden Ferialjobs in der Regel schon früh im Jahr ausgeschrieben, teilweise schon Ende des Vorjahrs. So kurz vor Ferienbeginn gibt es demnach maximal noch ganz vereinzelte Restplätze, heißt es bei der steirischen und der Kärnter Industriellenvereinigung.

Einen Tipp hat man dennoch parat: Online bietet die steirische Industrie unter steiermark.industrielandkarte.com eine Übersicht über die steirischen Industriebetriebe, hier könne man sich einen Überblick über Unternehmen in der Umgebung verschaffen und noch kurzfristig direkt nachfragen. Trotz schwieriger Gesamtlage habe es keine großflächige Abkehr von Ferialjobs oder Praktika gegeben, so der Tenor. „Praktika sind die ideale Gelegenheit, verschiedene Berufsbilder, aber auch Betriebe kennenzulernen. Die Industrie öffnet hier alljährlich ihre Tore für Interessierte und bietet möglichen zukünftigen Mitarbeitenden die Chance auf exklusive Einblicke“, so Markus Ritter, Vorsitzender der Plattform „Die Industrie“.

Im steirischen Tourismus sind sowohl Ferialpraktika, also im Zuge der Ausbildung vorgeschriebene Praxiswochen in Betrieben, als auch klassische Sommerjobs „immer ein Thema“, sagt Klaus Friedl. Der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der steirischen Wirtschaftskammer verweist darauf, dass die Praktika traditionell schon recht frühzeitig, vielfach in Abstimmung mit den Schulen, vergeben werden, „dafür gibt es meist eigene Listen mit konkreten Stellen“, so Friedl. Bei Sommerjobs, bei denen es für Schüler oder Studierende um einen Zusatzverdienst geht, sei es an sich auch ratsam, sich möglichst früh umzuschauen. Friedl betont aber auch: „Für Kurzentschlossene gibt es aber auch immer Möglichkeiten, das zeigt die Erfahrung.“ Gefragt sei nun Eigeninitiative. „Junge Menschen, die jetzt selbst noch Betriebe mit starkem Fokus auf die Sommersaison kontaktieren, könnten schon noch zum Zug kommen.“ Sein Rat: „Aktiv werden und nachfragen, gerade kommunikative junge Menschen haben hier immer Chancen.“

In der Kärntner Gastronomie sind junge Talente vor allem in der Sommersaison sehr gefragt. „Es ist hart, aber total schön. Ich selbst könnte mir nichts anderes vorstellen und halte es für den schönsten Beruf der Welt“, sagt Wirtesprecher Stefan Sternad. Geeignet seien jene, die anpacken wollen, Gäste mögen und damit zurechtkommen, dass sie an Abenden, Wochenenden und Feiertagen arbeiten müssen, wenn andere frei haben. Sein Tipp für jene, die noch nicht fündig geworden sind: „In den meisten Betrieben sind auch Blindbewerbungen willkommen.“

Werkzeugkiste

Für eine spätere Karriere seien Sommerjobs in der Gastronomie wertvoll, ist Sternad überzeugt: „Jeder, der diese Erfahrung hat, hat einen Werkzeugkasten, der ihn für fast alle Branchen rüstet.“ Darüber hinaus seien die Aufstiegschancen in der Gastronomie sehr gut. Nach wie vor gelte: „Wer will, kann viel erreichen und gut verdienen.“ Ob im Service oder in der Küche sei eine Frage der Persönlichkeit.