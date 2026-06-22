Als Ralf Rangnick aus dem milden Santa Barbara kommend am Flughafen in Dallas landete, verspürte auch er eine Art Hitzeschock. „Man hatte das Gefühl, es blasen einem 100 Föns entgegen“, verdeutlicht der Teamchef. Für das mit Spannung erwartete Kräftemessen mit dem Weltmeister werden die sommerlichen Bedingungen angesichts des überdachten und klimatisierten Stadions in Arlington jedoch keine Rolle spielen.

Die Hauptrolle werde in diesem Match ohnehin spielen, wie sich Österreich präsentiert. „Am Ende wird es darauf ankommen, auf welchem Niveau wir spielen, ob wir eine Chance auf zumindest einen Punkt haben oder sogar gewinnen können“, so Rangnick, der mit seiner Auswahl „against all odds“ agieren, also die Wettquoten Lügen strafen möchte, die Argentinien naturgemäß als den großen Favorit einordnen.

Dafür werde man beweisen müssen, dass man in Sachen Zusammenhalt eines der besten Teams bei der WM sei. „Wir müssen auf einem taktisch sehr hohen Niveau spielen und punkto Energie und Mut vielleicht sogar die beste Leistung zeigen, die wir in meiner Amtszeit bisher gebracht haben.“

Ralf Rangnick bei der Platzbegehung im Dallas Stadium © APA

Megastar Lionel Messi bezeichnete Rangnick wiederholt als besten Spieler aller Zeiten. Dennoch habe man die Spieler wie gewohnt auf alle Spielphasen vorbereitet und nicht auf einen einzelnen Gegenspieler. Argentinien habe zwar gerne den Ball. „Aber ich würde sie ungern als reine Ballbesitzmannschaft bezeichnen“, betont Rangnick, „ähnlich wie wir versuchen sie schnellstmöglich zwei Gänge höherzuschalten. Es geht ihnen nicht darum, so wie Barcelona den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen zu halten und so den Gegner zu frustrieren, sondern schon darum, daraus Torchancen zu erzielen.“

Die „Albiceleste“ sei stets darauf aus, die Lücke im gegnerischen Abwehrverbund zu finden, weshalb durchgehend eine hohe Aufmerksamkeit gefordert sei. „Wir müssen hellwach sein und gut antizipieren können“, erwartet der ÖFB-Chefcoach nicht nur ein physisch, sondern auch kognitiv anstrengendes Spiel.

Seiner Mannschaft habe er die Startelf bereits mitgeteilt. Danach führte er zahlreiche Einzelgespräche: „Vor allem mit jenen Spielern, die nicht zu Unrecht davon ausgegangen sind, vielleicht zu spielen.“ Allerdings steht laut Rangnick im Idealfall nicht nur diese Partie auf dem Programm, sondern einige weitere: „Wir werden auch diese Spieler noch brauchen.“

Einsatzbereit sei der gesamte Kader, also auch Stefan Posch. „Mal schauen, ob wir ihn von Anfang an spielen lassen oder gegebenenfalls ins Spiel bringen“, erklärt der 67-Jährige über den Steirer, der wegen seines Kieferbruchs mit Maske aufläuft, für deren Anpassung er zwei Mal aus dem Basecamp in Santa Barbara nach Los Angeles reisen musste.

Egal wer aufläuft, eine Extramotivation wird nicht von Nöten sein. „Aber neben dem taktischen Drehbuch werden wir auch diesmal wieder ein psychologisches Drehbuch parat haben. Wir werden schon etwas für die zusätzliche Inspiration machen“, so Rangnick.