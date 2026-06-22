Bei jeder Weltmeisterschaft gibt es zumindest eine Gruppe, die im Vorfeld des Turniers als „Todesgruppe“ tituliert wird. In diesem Jahr ist es wohl die Gruppe I mit Top-Favorit Frankreich, dem – auf dem Platz, nicht auf dem Papier – Afrika-Cup-Sieger Senegal, Norwegen um Stürmer-Star Erling Haaland und dem bemitleidenswerten Irak. Gemessen an den Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vor der WM ist die Gruppe I mit einem Durchschnitt von 25,7 die am stärksten besetzte der Weltmeisterschaft. Schon am zweiten Spieltag könnten aber bereits zwei Teams das Überleben in dieser sichern und sich fix für das Sechzehntelfinale qualifizieren. Sowohl Frankreich als auch Norwegen sicherten sich auch dank Doppelpacks der Weltklasse-Stürmer Kylian Mbappé und Erling Haaland einen Sieg zum Auftakt: Der Weltmeister von 2018 besiegte stark auftretende Senegalesen mit 3:1, die Skandinavier feierten nach 28-jähriger Absenz einen 4:1-Kantererfolg gegen den Irak.

Eine ähnlich hohe Pleite will der krasse Außenseiter in dieser Gruppe heute (23 Uhr, ORF 1, ARD & Magenta TV live) verhindern, dafür bedarf es gegen das Star-Ensemble aus Frankreich aber einen Sterntag. Bei einer Niederlage ist aufgrund der Tordifferenz der Traum vom Sechzehntelfinale wohl schon nach zwei Spielen ausgeträumt, die „Équipe Tricolore“ hingegen könnte das abschließende Gruppenspiel gegen Norwegen dann beruhigt angehen. Insbesondere dann, wenn die Skandinavier in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr, ORF 1 & Magenta TV live) zumindest einen Punkt gegen den Senegal einfahren, denn dann wäre der Einzug in die Runde der letzten 32 für die Franzosen fix. Mit einem Sieg hielten auch die Norsker bei sechs Punkten, dann würde es bei einem Dreier Frankreichs in der letzten Runde nur noch um den Gruppensieg gehen. Der Gruppensieger trifft im Sechzehntelfinale auf einen der acht besten Gruppendritten, im Achtelfinale käme es dann möglicherweise zu einem Duell mit Deutschland.

Für Norwegens Abwehrspieler Leo Östigard wäre ein Aufstieg in die K.o.-Runde nach seinem Treffer gegen den Irak ein weiterer Höhepunkt. Einen anderen hat er für das Erlebnis Weltmeisterschaft sausen lassen: Die Geburt seines Sohnes verfolgte der 26-Jährige im Mannschaftsquartier per Videoanruf. „Es war fantastisch“, sagte er, könne aber kaum beschreiben, wie sich das anfühle. Fantastisch wäre für Norwegen freilich auch ein Sieg gegen die Westafrikaner. Diese mussten aus Kostengründen auf einen eigenen Team-Koch verzichten und bestellen sich demnach ihr Essen. Schwierig zu verdauen wäre für Sadio Mané und Co freilich eine Niederlage, dann bräuchte es zum Abschluss gegen den Irak wohl einen hohen Sieg – falls dieser dann überhaupt reichen sollte.