Eigentlich hätte das „Video Games“-Konzert bereits im letzten Jahr stattfinden sollen. Aufgrund des Amoklaufes in Graz wurde es schließlich auf den 21. Juni 2026 verschoben. Am Sonntag feiert das Projekt der Grazer Philharmoniker dann Premiere.

Musikalische Reise durch die Videospielwelt

Konzerte zu Gaming-Musik sind keine Neuigkeiten mehr. Damit folgen mittlerweile viele Orchester einem Trend, den es auch schon bei Filmmusik gibt. Nun reihen sich die Grazer Philharmoniker ebenfalls in die Liste der Orchester ein, die Videospielmusik als eigenes Konzert spielen. „Es ist dringend Zeit, dass die Oper Graz Game-Music eine Bühne gibt“, leitet Moderatorin Laura Bruckner das Programm ein. Begründet wird dies unter anderem auch damit, dass sogar bei den Grammys seit 2023 Videospiele eine eigene Rubrik haben.

Gestartet wurde mit der Themenmusik des Handyspiels „Angry Birds“. Wohl, um die jüngere Gaming-Generation abzuholen, die sich ebenfalls in der Oper wiedergefunden hat. Ansonsten zielte das Programm eher darauf ab, erfahrene Spieler, die gerne mal kleinere Indie-Games spielen, auf eine Nostalgiereise mitzunehmen. Mainstream-Titel waren, bis auf ein paar Ausnahmen, nicht vorhanden. Bis auf die Eröffnungsnummer „Prince of Persia“ und den Abschluss mit „Final Fantasy“ kamen eher nischigere Spiele vor.

Alles im Zeichen der Nerdkultur

Mit „The Lion’s Song“, von dem Wiener Studio „Mi‘pu‘mi Games“, schaffte es die Musik eines österreichischen Spiels ins Programm. Geboten wurde nicht nur die musikalische Darbietung der einzelnen Spiele. Das Moderationsduo Laura Bruckner und Mattia Scassellati lieferte auch zu jedem Game eine Erklärung und hob die Komponisten hervor.

Zudem sind drei Gaming-Experten zu Wort gekommen. Als Gast war unter anderem Yannick Süß, der Komponist der Musik des Spiels „Knights of Honor II: Sovereign“, die ebenfalls gespielt wurde. Max Werschitz, der die Website „Nerdkultur Graz“ betreut, durfte sein Projekt vorstellen und Johanna Pirker, Leiterin des Game Lab Graz, sprach davon, warum Videospiele eines der komplexesten Medien sind.

Standing Ovations

Sollte man nicht alle Spiele gekannt haben, hat dies jedoch nicht dem Unterhaltungsfaktor geschadet. Durch die Erklärungen der einzelnen Games, das Zeigen der Spiele im Hintergrund mit Bildern und Spielszenen, konnte man sich trotzdem gut in die Welten hineinversetzen. Die Freude, dass es so etwas in Graz gibt, war nicht nur Pirker anzusehen, sondern auch dem Publikum. Am Ende gab es nämlich Standing Ovations und tosenden Applaus. Und vermutlich würden einige des Publikums Pirkers Forderung nach einem Videospielkonzert „einmal im Monat in der Oper“ zustimmen.