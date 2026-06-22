Wenn man als Stichprobe Argentiniens Startelf beim WM-Auftakt gegen Algerien hernimmt, fanden sich dort auch neun andere Weltmeister, ein amtierender Klub-Weltmeister, ein amtierender Europa-League-Sieger, Europa-League-Sieger vergangener Jahre, Meister aus Topligen und der regierende Torschützenkönig der Serie A. Der Akteur mit dem höchsten Marktwert von 100 Millionen Euro wurde nur als Joker gebraucht, auch er einer von 17 Titelverteidigern im Kader. Der Gesamtmarktwert der Anfangsformation im ersten Gruppenspiel betrug 408,5 Millionen Euro. Und trotzdem dreht sich auch vor dem Kräftemessen mit Österreich (19 Uhr, ServusTV live) alles um einen einzigen Mann.

Ein Umstand, für den man selbst im Mannschaftssport Fußball durchaus Verständnis aufbringen kann. Lionel Messi gilt als der beste Fußballer aller Zeiten und wird nicht müde an seinem Status als Ikone zu basteln. Kommenden Mittwoch feiert er seinen 39. Geburtstag, hat aber nichts an seiner Treffsicherheit eingebüßt. Mit seinem Hattrick gegen Algerien stellte er die Bestmarke von Miroslav Klose als erfolgreichster Torschütze bei Weltmeisterschaften (beide 16) ein. Überwindet er auch ÖFB-Tormann Alexander Schlager, könnte er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Trotzdem freut sich der Salzburger bereits auf das Kräftemessen mit dem regierenden Weltmeister und seinem Superstar: „Das wird wieder ein fantastisches Erlebnis werden.“ Allein vom Eventgedanken sind Österreichs Motive natürlich nicht geprägt, ganz im Gegenteil. Möglicherweise kann man sich einige Momente des „Messi-Sightseeings“ gönnen, schließlich teilt man nicht in aller Regelmäßigkeit den Platz mit einer Legende dieser Güteklasse, aber in allererster Linie geht es selbstredend darum, wie man ihn bestmöglich entschärfen und der „Albiceleste“ selbst Schaden zufügen kann.

Alexander Schlager möchte nicht der Tormann sein, der Lionel Messis WM-Rekordtor kassiert © IMAGO

„Wir sind der Meinung, dass man als Mannschaft dagegenhalten kann. Wenn man sie unter Druck setzt, wenn man Überzahlsituationen herstellt mit Ball, kommen sie auch zu Fehlern“, glaubt Schlager, „das sind auch nur Menschen. Wir können sie vor Aufgaben stellen, das Vertrauen haben wir schon. Wir werden das beste Österreich bieten, das wir bieten können.“

Darauf bereitete man sich in den vergangenen Tagen akribisch vor und trug der ungewohnten Ankickzeit mittags um 12 Uhr Rechnung. Schon im Basecamp in Santa Barbara verlegte man das Training am Samstag auf 9.30 Uhr nach vor, was angesichts von zwei Stunden Zeitverschiebung ungefähr dem Spielbeginn in Arlington entspricht. Anschießend trat der ÖFB-Tross umgehend den Flug nach Texas an, wo am Sonntag um 11 Uhr am Gelände der Southern Methodist University das Abschlusstraining stattfand. Wie begrüßenswert es ist, dass das Dallas Stadium klimatisiert ist, war gleich nach der Ankunft deutlich spürbar. Während die Temperaturen in Santa Barbara konstant bei knapp über 20 Grad liegen, werden momentan die 30 Grad in Dallas locker überschritten.

Stellte man sich vor Jordanien auf die Konterstärke des Gegners ein, wartet gegen den Ballbesitzfußball Argentiniens ein völlig anderes Spiel, in dem die ÖFB-Auswahl vermutlich weniger den Ball haben wird, dafür die Stärken der Balleroberung forcieren möchte. Das Vorhaben ist, danach selbst in Umschaltsituationen zu kommen. Musste das Team von Teamchef Ralf Rangnick gegen Jordanien dem Druck der Favoritenrolle standhalten, geht man diesmal als klarer Außenseiter in die Partie. Von den letzten 15 Länderspielen hat Argentinien 13 gewonnen bei nur je einem Remis und einer Niederlage. De facto hat Österreich mehr zu gewinnen als zu verlieren.

Lionel Messi wird auch von den argentinischen Fans in Texas vergöttert © IMAGO

Die Startelf betreffend, scheinen vordergründig dieselben Positionen zur Disposition zu stehen wie vor Jordanien, sprich der Angriff, die Zehner-Frage und wo Konrad Laimer zum Zug kommt. Davon ausgehend, dass Stefan Posch nach seinem Kieferbruch spielen kann, könnten Laimers Fähigkeiten als Balleroberer weiter auf der Zehn gefragt sein, auch wenn er im ersten Match nicht wie erwünscht ins eigene Spiel fand. Nicht außer Acht lassen sollte man bei allen Überlegungen, dass sich Rangnick bei der EM im zweiten Match dafür entschied, teilweise freiwillig auf Rotation zu setzen und etwa die komplette Innenverteidigung tauschte. Beste Chancen weiterhin der Startformation anzugehören, hat natürlich Marcel Sabitzer, der vor seinem 100. Länderspiel steht.

Im Falle eines Siegs wäre Österreich vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert, auch bei einem Unentschieden sollte nichts mehr schief gehen. Letztmals gewann Österreich übrigens 1978 in einem Pflichtspiel gegen den amtierenden Weltmeister. Damals wurde Deutschland in Cordoba 3:2 besiegt, man hat in den vergangenen Jahrzehnten das eine oder andere Mal davon gehört. Man stelle sich vor, was los wäre, wenn dieses Husarenstück in einer wirklich wichtigen Begegnung wie dieser gelingen sollte.