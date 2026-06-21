Das Wetter beim „Wenn die Musi spielt“-Sommer-Open-Air in Bad Kleinkirchheim war am Samstag, dem 20. Juni, nichts für schlechte Nerven. Pünktlich zum Beginn der Sendung um 20.15 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen: zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die Stars des Abends, die zur Eröffnung gesammelt auf der Bühne standen und allesamt gebadet wurden.

Als dann die Mannen des voXXclubs, die als Erste an der Reihe waren auf der Bühne „Wir sind schön genug, schön genug. Wir sind alle schön genug“, sangen, da herrschte hinter der Bühne Hochbetrieb. Die stundenlange Arbeit der Maskenbildnerinnen im Vorfeld der Show war binnen weniger Minuten zunichtegemacht. Hektisch wurde nun geföhnt und geschminkt.

Bernhard Brink und voXXclub-Sänger Florian Claus schauten hinter der Bühne Fußball © Thomas Plauder

Die gute Laune ließen sich dadurch aber weder die Interpretinnen und Interpreten noch die 6000 Fans, die hinauf nach St. Oswald gepilgert waren, verderben. Es wurde trotz des schlechten Wetters eine ausgelassene Sommerparty.

Marco Ventre steht mit dem rechten Fuß auf

Aber wie gehen die Musi-Stars eigentlich auf die Bühne? Gibt es Rituale? „Ich habe schon welche“, gab Moderator Marco Ventre zu, „ich stehe in der Früh wirklich mit dem rechten Fuß auf, vor der Sendung gibt es noch ein kurzes Stoßgebet und in meinem Sakko habe ich stets Glücksbringer von meinem Sohn Noah eingesteckt“.

Ein flüssiges Ritual haben hingegen „Die Draufgänger“. „Etwa eine halbe Stunde vor dem Auftritt treffen wir uns und trinken gemeinsam ein Bier gegen die Nervosität“, verriet Frontmann Albert Mario Lampel schmunzelnd. „Ich habe keine Rituale“, plauderte Sängerin Simone hingegen aus, „ich bereite mich nur in der Garderobe mental ein wenig vor.“

Hinter der Musibühne grassierte das Fußballfieber

Auch Bernhard Brink hat vor seinen Auftritten kein Ritual. „Ich bin nicht abergläubisch, irgendwie wird es schon gut gehen“, scherzte das deutsche Schlager-Urgestein. Und weil an diesem Abend auch Deutschland bei der WM gegen die Elfenbeinküste spielte, grassierte hinter der Bühne natürlich auch das Fußballfieber. Brink und voXXclub-Sänger Florian Claus verfolgten mit einem Tablet das Spiel.

Marc Pircher düste von der Musi-Bühne fast direkt zur Fußball-WM in die USA. © IMAGO/Star-media

Von der Musi-Bühne direkt zur Fußball-WM

Und dann gab es da noch einen echten WM-Teilnehmer im Feld der Künstlerinnen und Künstler – Marc Pircher. Der Tiroler war deshalb im Reisestress und düste unmittelbar nach der Sendung zum Flughafen nach München, von wo es via Frankfurt in die USA nach Dallas ging, wo Österreich am Montag, dem 22. Juni, ja auf Weltmeister Argentinien trifft. Beim Spiel wird Pircher live die Daumen drücken, vier Stunden nach dem Abpfiff in der Fanmeile unter anderem mit seinem WM-Song „Forever Austria“ für Stimmung sorgen. „Und dort ist alles ganz genau geplant, mein Auftritt darf nur exakt 39 Minuten dauern“, plauderte der Sänger aus.

Am Ende, als der letzte Ton verklungen war, durfte Veranstalter Sepp Adlmann kräftig durchatmen. Alles war gut gegangen und für die Bad Kleinkirchheim war die „Sommer-Musi“ auch dieses Mal wieder ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.