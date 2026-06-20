Ein Waldbrand am Rosenhain in Graz: Aufgrund der anhaltenden Dürre breitet sich das Feuer rasch aus. Der Brand bedroht dazu auch das neu renovierte Jesuitenrefektorium der Universität Graz, im oberen Stockwerk kam es bereits zu einer starken Verrauchung. Zehn Personen werden vermisst, im Gebäude befindet sich auch eine Person im Rollstuhl. Die Freiwillige Feuerwehr Graz rückt mit vier Fahrzeugen aus.

Es ist ein hochaktuelles Szenario, das die FF Graz am Samstag geübt hat – damit ging es auch einen Tag nach dem legendären USI-Fest am Rosenhain heiß her. Ein besonderer Schwerpunkt der Feuerwehrübung war die Entrauchung und die Personensuche im Gebäude. Hinter dem Jesuitenrefektorium wurde eine sogenannte „Riegelstellung“ aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen auf das historische Gebäude zu verhindern. Insgesamt übten drei Löschgruppen sowie zusätzliche Ergänzungskräfte der FF Graz (35 Feuerwehrfrauen und -männer) erfolgreich den Einsatzablauf.

Große Waldbrandgefahr

Wald- und Vegetationsbrände sind auch in der steirischen Landeshauptstadt ein zunehmend relevantes Einsatzszenario. Das Frühjahr 2026 zählte laut Waldbrand-Blog der BOKU zu den brandintensivsten der vergangenen 30 Jahre; in Österreich wurden bis Mitte Juni 142 Waldbrände registriert, mit einem deutlichen Schwerpunkt in der Steiermark, wo fast 50 Waldbrände verzeichnet wurden. Der Großbrand in Eisbach-Rein in Graz-Umgebung vor wenigen Wochen machte zuletzt deutlich, wie schnell Trockenheit, Wind und schwer zugängliches Gelände zu langwierigen und personalintensiven Einsätzen führen können.

„Die Übung am Rosenhain zeigt, worauf wir uns auch in Graz einstellen müssen: Wald- und Vegetationsbrände sind kein abstraktes Szenario mehr. Dort, wo Wald, Bebauung und historische Bausubstanz eng beieinanderliegen, braucht es eingespielte Abläufe und die richtige Ausrüstung. Wir trainieren deshalb nicht nur das Löschen, sondern das koordinierte Zusammenspiel von Menschenrettung, Entrauchung, Evakuierung und das Übergreifen eines Brandes auf nicht betroffene Bereiche“, betont Andreas Grinschgl, Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Graz.