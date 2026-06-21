Zwölf mal zwölf Zentimeter sind die Welten, die Gerd Winkler und Marko Zink in ihren Dioramen erschaffen. In einem sind alte verfallene Gemäuer zu sehen und im Vordergrund steht ein kleines Männchen, das an Sherlock Holmes erinnert. „Sherlock Holmes und die Töle von Baskerville“ nennen die beiden diese Arbeit – und es ist nur eine von vielen Dutzend Dioramen, die derzeit in der Galerie ZugänglicheKunst in Pörtschach zu sehen sind.

Popkulturelle Schatzkiste

Beim Anblick der kleinen Kunstwerke entsteht sofort eine Emotion – zitieren sie doch zumeist aus der Popkultur. Jules Vernes’ „In 80 Tagen um die Welt“ oder Mary Shelleys’ „Frankenstein“ dienen hier als Hintergrund einer ironischen Brechung. Grundlage jedes Dioramas ist eine historische Glasplattenfotografie: „Wir kaufen diese Glasplatten zu teilweise extrem hohen Preisen zum Beispiel in Auktionshäusern und haben uns dabei auf die Jahre 1870 bis 1930 spezialisiert“, erklärt Marko Zink, der Fotografie studiert hat. Manche sind sehr gut erhalten, manche desolat. „Wir restaurieren danach die Glasplatten so gut wir es können. Danach reproduzieren wir sie, und das stellt den Hintergrund unserer Dioramen dar“, sagt Zink. Für den Vordergrund ist sein Partner und Mann Gerd Winkler zuständig: „Da mische ich mich selten ein.“ Dabei wird das Bild im Hintergrund, das bei den beiden Künstlern eine bestimmte Assoziation erzeugt, noch einmal mit einer neuen Bedeutung versehen. Auf einer Glasplatte aus dem Jahr 1887 ist eine Gletscherlandschaft mit Pinguinen zu sehen. Im Vordergrund steht ein kleiner Eisverkäufer, der einem Pinguin ein Eis anbietet. Titel: „Ist das Eis eh vegan?“

Surreal, märchenhaft, poetisch sind die Dioramen, die große Geschichten erzählen. Ihre Manufaktur haben sie in Wien, Winkler kommt jedoch aus Niederösterreich und Zink aus Vorarlberg. Es gibt auch eine Reihe mit Muschelmädchen: „Die stammen aus Japan und werden von Gerd neu koloriert und in einen neuen Bedeutungskontext gesetzt.“ Zink, der sich viel mit der Geschichte der Fotografie beschäftigt, erzählt auch, dass Louis Daguerre nicht nur ein Pionier der Fotografie war, sondern auch die Dioramen entwickelte.

„Jedes Diorama ist ein Unikat“

Die Auflagen liegen zwischen 25 und 30 Stück: „Jedes Diorama ist ein Unikat, weil zum Beispiel eine Figur anders geklebt ist. Die Auflage versteht sich so, dass wir die Glasplatte zwischen 25 und 30 Mal reproduzieren.“ Die Glasplattenfotografie öffnet einerseits ein Fenster in eine vergangene Zeit, während die Kombination mit den Figuren im Diorama einen Weg ins Heute weist – in die Welt der Popkultur. Elisabeth Plank von der Galerie ZugänglicheKunst ist froh, dass diese kleinen Kunstwerke bei ihr zu sehen sind: „Ich wollte sie unbedingt hier zeigen.“ Gemeinsam mit Carolyn Köfer und Christa Berg betreibt sie die Galerie, die Ausstellung ist noch bis zum 2. August bei freiem Eintritt zu sehen. Einladend ist auch der Preis der Kunstwerke: Viele Dioramen kosten 260 Euro.