Nach zwei WM-Auftaktniederlagen 2018 und 2022 startete Deutschland diesmal erfolgreich in eine WM-Endrunde. Erwartungsgemäß mit einem 7:1 gegen Curaçao. Die Chance auf eine Sensation, wie die Remis von Kap Verde gegen Spanien oder der DR Kongo gegen Portugal, währte nur kurz. Livano Comenencia gelang nach 21 Minuten zwar das zwischenzeitliche 1:1, danach zog der Favorit davon. „Du musst dich kurz sammeln. Dann finde ich es wichtig, wie die Mannschaft nach den letzten beiden Turnieren mit so einer Situation umgeht“, befand Teamchef Julian Nagelsmann. „Dann musst du erst einmal sieben Tore machen.“

„Zu vereinsmäßig trainiert“

Für den 38-Jährigen war die WM-Partie ein kleines Jubiläum: Nagelsmann ist seit 1000 Tagen im Amt. Die Entwicklung des Bundestrainers beschreiben die Weltmeister von 2014, Thomas Müller und Mats Hummels, als einen Reifeprozess. „Der Topf ist jetzt auf dem Herd“, formulierte Müller bildhaft. „Wenn ich mich erinnere, wie er den Job angegangen ist, da steckte noch viel Vereinstrainer drin.“ Anpassungen nahm Nagelsmann laut Müller nur auf dem Spielfeld und dem Taktikboard vor.“ Ähnlich bewertet Hummels die Entwicklung: „Anfangs waren die Trainingseinheiten noch sehr vereinsmäßig. Irgendwann hat er gelernt, dass er als Nationaltrainer ein bisschen reduzieren und vereinfachen muss. Es kommen so viele verschiedene Spielstile zusammen, die du nicht binnen drei Tagen zu einem komplizierten Stil vermengen kannst.“ 2023 war die DFB-Auswahl mit einem 4:1 gegen die USA gestartet, danach folgten ein Remis gegen Mexiko sowie Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2).

Müller schilderte schließlich den entscheidenden Lernprozess des Bundestrainers: „Er merkte: Okay, wir brauchen fürs Turnier eine andere Herangehensweise. Wir brauchen eine Kaderstruktur. Wir brauchen Rollen.“ Nagelsmann habe Konzepte entwickelt und Strukturen geschaffen, „die funktioniert haben. Das hat er gut hinbekommen“. Die DFB-Auswahl ist seit dem 0:2 gegen die Slowakei im vergangenen September ungeschlagen und hat seither zehn Spiele in Serie gewonnen. Die Einschätzungen von Müller und Hummels decken sich mit jener von Verteidiger Nico Schlotterbeck: „Was wir lange nicht hatten: Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz. Wir haben Disziplin. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Widerstandsfähigkeit.“

Klopp-Lacher samt Entschuldigung

Die braucht die Mannschaft auf dem Platz, der Trainer aber auch daneben. In Deutschland ist die Erwartungshaltung traditionell enorm hoch. Neben den Millionen privaten Teamchefs wissen auch TV-Experten, Ex-Spieler und ehemalige Trainer stets, wie es funktionieren müsste – und sorgen mit ihren Wortmeldungen dafür, dass kaum Ruhe einkehrt. So auch Jürgen Klopp. Als er sich vor dem Curaçao-Spiel mit Thomas Müller über die deutsche Aufstellung unterhielt, bemerkte Klopp, dass dies ja „noch“ der Bundestrainer entscheide. Ein Satz mit reichlich Zündstoff, der den ohnehin nicht unumstrittenen Nagelsmann weiter unter Druck setzte.

Rückendeckung erhielt der Teamchef von zwei Weltmeistern: Bastian Schweinsteiger hielt fest, Klopp habe „es nicht nötig, so einen Spruch zu bringen“. Lothar Matthäus bezeichnete die Bemerkung als „überflüssig“. Nach dem 7:1 räumte Klopp gegenüber Nagelsmann ein: „Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können. Es ist mir flapsig rausgerutscht. Ich werde 59 und bin immer noch dämlich.“ Nagelsmann beließ es bei einem kurzen Abklatschen. Auf einer Pressekonferenz wollte er die Debatte nicht weiter anheizen. „Ich habe meine Meinung dazu, aber die werde ich nicht sagen. Wir haben viele Experten. Das sind beides coole Jungs, die viel Erfolg hatten. Sie können über alles reden, worüber sie reden wollen.“ Der Bundestrainer richtet den Blick lieber auf die nächste Aufgabe. Und die hat es in sich. Mit der Elfenbeinküste wartet am Samstag (20 Uhr) ein unangenehmer Gegner.

Formstarke Ivorer

Die Ivorer starteten mit einem 1:0-Erfolg über das stark eingeschätzte Ecuador ins Turnier. In der WM-Qualifikation blieben sie in sechs Spielen ohne Gegentor, holten fünf Siege und ein Remis bei einem Torverhältnis von 13:0. Acht Siege aus den vergangenen zehn Partien unterstreichen die aktuelle Form. Zuletzt bezwang die Mannschaft von Emerse Faé die WM-Teilnehmer Südkorea (4:0), Schottland (1:0) und sogar Titelfavorit Frankreich (2:1).