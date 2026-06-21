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In aller Kürze:

Bei Schwedens Royals macht es noch „klick“

Aus einer Begegnung bei den Olympischen Spielen wurde eine Liebe für die Ewigkeit. Vor 50 Jahren gaben sich Carl XVI. Gustaf und Silvia Sommerlath das Jawort und schrieben damit ein Stück schwedische Royal-Geschichte.

Schweden: König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern Goldene Hochzeit | Schweden: König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern Goldene Hochzeit
Schweden: König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern Goldene Hochzeit
| Schweden: König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern Goldene Hochzeit © IMAGO/Ppe

Wadsaks Ehefrau macht Hass-Kommentare nach Hochzeit öffentlich

Mit romantischen Hochzeitsfotos machte ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak seine Hochzeit öffentlich. Doch statt nur Glückwünschen erhielt seine Frau Therese auf Social Media auch zahlreiche verletzende Kommentare. Nun meldet sie sich selbst zu Wort.

Obama-Töchter begeistern mit Auftritt in der Öffentlichkeit

Ein seltener gemeinsamer Familienauftritt: Malia und Sasha feierten mit Barack und Michelle Obama die Eröffnung des „Obama Presidential Centers“ in Chicago – mit zahlreichen hochkarätigen Gästen.

Die 27-jährige Malia (links) und Sasha Obama (25)
Die 27-jährige Malia (links) und Sasha Obama (25) © AFP/Kent Nishimura

Verwechslungsgefahr: Melissa Naschenweng traf ihren Zwilling

Die Kärntner Sängerin reiste am Donnerstag wegen eines ganz speziellen Termins nach Wien. Bei Madame Tussauds im Prater wurde ihre Wachsfigur enthüllt.

Prinz George tritt in die Fußstapfen von seinem Vater William und Onkel Harry

Der junge Royal soll ab September dort seine Ausbildung genießen, wo bereits seit Jahrhunderten die Eliten des Königreichs geformt werden.

„The Ring“-Star wurde nur 35 Jahre alt

Bekannt wurde die ehemalige Kinderdarstellerin als Originalstimme von „Lilo“ in dem Disney-Film „Lilo & Stitch“ und als Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“.

Daveigh Chase auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2010
Daveigh Chase auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2010 © IMAGO/Byron Purvis

Michelle Hunziker zeigt den neuen Mann an ihrer Seite

Model und Moderatorin Michelle Hunziker ist verliebt. Nun hat sie ihren neuen Partner erstmals öffentlich gezeigt.

Michelle Hunziker macht ihr neues Liebesglück öffentlich
Michelle Hunziker macht ihr neues Liebesglück öffentlich © AP/Martin Meissner

Neustart für Mette-Marit: Sie hat eine neue Lunge bekommen

Mette-Marit von Norwegen erhielt 2018 die Diagnose Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Wochen stark verschlechtert. Nach diversen Rückschlägen startet sie nun in einen neuen Lebensabschnitt.

Mette-Marit von Norwegen
Mette-Marit von Norwegen © Per Ole Hagen

Jennifer Lopez: „Bin seit der Scheidung ein neuer Mensch“

„Der Mensch, der ich heute bin, unterscheidet sich so sehr von dem Menschen, der ich noch vor zwei Jahren war, das ist verrückt“, sagte Lopez.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez © AFP/Etienne Laurent

Royal Ascot 2026: Die schönsten Looks des Pferderennens

Beim Royal Ascot werden nicht nur Pferde präsentiert – auch die Gäste liefern eine Modenschau der Extraklasse. Edle Roben, kreative Hüte und perfekt abgestimmte Looks machen 2026 wieder Eindruck.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!