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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Funkelnde Premiere für Prinzessin Ariane
- Aufreger der Woche: Fans kritisieren Aussehen von Helene Fischer auf Magazin-Cover
- Auftritt der Woche: Tom Holland und Zendaya: Erster gemeinsamer Auftritt seit fünf Jahren
- Baby-News der Woche: Große Freude bei Lisa-Marie Schiffner: „Unser Regenbogenbaby ist auf dem Weg“
Bei Schwedens Royals macht es noch „klick“
Aus einer Begegnung bei den Olympischen Spielen wurde eine Liebe für die Ewigkeit. Vor 50 Jahren gaben sich Carl XVI. Gustaf und Silvia Sommerlath das Jawort und schrieben damit ein Stück schwedische Royal-Geschichte.
Wadsaks Ehefrau macht Hass-Kommentare nach Hochzeit öffentlich
Mit romantischen Hochzeitsfotos machte ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak seine Hochzeit öffentlich. Doch statt nur Glückwünschen erhielt seine Frau Therese auf Social Media auch zahlreiche verletzende Kommentare. Nun meldet sie sich selbst zu Wort.
Obama-Töchter begeistern mit Auftritt in der Öffentlichkeit
Ein seltener gemeinsamer Familienauftritt: Malia und Sasha feierten mit Barack und Michelle Obama die Eröffnung des „Obama Presidential Centers“ in Chicago – mit zahlreichen hochkarätigen Gästen.
Verwechslungsgefahr: Melissa Naschenweng traf ihren Zwilling
Die Kärntner Sängerin reiste am Donnerstag wegen eines ganz speziellen Termins nach Wien. Bei Madame Tussauds im Prater wurde ihre Wachsfigur enthüllt.
Prinz George tritt in die Fußstapfen von seinem Vater William und Onkel Harry
Der junge Royal soll ab September dort seine Ausbildung genießen, wo bereits seit Jahrhunderten die Eliten des Königreichs geformt werden.
„The Ring“-Star wurde nur 35 Jahre alt
Bekannt wurde die ehemalige Kinderdarstellerin als Originalstimme von „Lilo“ in dem Disney-Film „Lilo & Stitch“ und als Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“.
Michelle Hunziker zeigt den neuen Mann an ihrer Seite
Model und Moderatorin Michelle Hunziker ist verliebt. Nun hat sie ihren neuen Partner erstmals öffentlich gezeigt.
Neustart für Mette-Marit: Sie hat eine neue Lunge bekommen
Mette-Marit von Norwegen erhielt 2018 die Diagnose Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Wochen stark verschlechtert. Nach diversen Rückschlägen startet sie nun in einen neuen Lebensabschnitt.
Jennifer Lopez: „Bin seit der Scheidung ein neuer Mensch“
„Der Mensch, der ich heute bin, unterscheidet sich so sehr von dem Menschen, der ich noch vor zwei Jahren war, das ist verrückt“, sagte Lopez.
Royal Ascot 2026: Die schönsten Looks des Pferderennens
Beim Royal Ascot werden nicht nur Pferde präsentiert – auch die Gäste liefern eine Modenschau der Extraklasse. Edle Roben, kreative Hüte und perfekt abgestimmte Looks machen 2026 wieder Eindruck.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!