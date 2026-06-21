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In aller Kürze:

Aus einer Begegnung bei den Olympischen Spielen wurde eine Liebe für die Ewigkeit. Vor 50 Jahren gaben sich Carl XVI. Gustaf und Silvia Sommerlath das Jawort und schrieben damit ein Stück schwedische Royal-Geschichte.

Schweden: König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern Goldene Hochzeit | Schweden: König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern Goldene Hochzeit © IMAGO/Ppe

Mit romantischen Hochzeitsfotos machte ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak seine Hochzeit öffentlich. Doch statt nur Glückwünschen erhielt seine Frau Therese auf Social Media auch zahlreiche verletzende Kommentare. Nun meldet sie sich selbst zu Wort.

Ein seltener gemeinsamer Familienauftritt: Malia und Sasha feierten mit Barack und Michelle Obama die Eröffnung des „Obama Presidential Centers“ in Chicago – mit zahlreichen hochkarätigen Gästen.

Die 27-jährige Malia (links) und Sasha Obama (25) © AFP/Kent Nishimura

Die Kärntner Sängerin reiste am Donnerstag wegen eines ganz speziellen Termins nach Wien. Bei Madame Tussauds im Prater wurde ihre Wachsfigur enthüllt.

Der junge Royal soll ab September dort seine Ausbildung genießen, wo bereits seit Jahrhunderten die Eliten des Königreichs geformt werden.

Bekannt wurde die ehemalige Kinderdarstellerin als Originalstimme von „Lilo“ in dem Disney-Film „Lilo & Stitch“ und als Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“.

Daveigh Chase auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2010 © IMAGO/Byron Purvis

Model und Moderatorin Michelle Hunziker ist verliebt. Nun hat sie ihren neuen Partner erstmals öffentlich gezeigt.

Michelle Hunziker macht ihr neues Liebesglück öffentlich © AP/Martin Meissner

Mette-Marit von Norwegen erhielt 2018 die Diagnose Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Wochen stark verschlechtert. Nach diversen Rückschlägen startet sie nun in einen neuen Lebensabschnitt.

Mette-Marit von Norwegen © Per Ole Hagen

„Der Mensch, der ich heute bin, unterscheidet sich so sehr von dem Menschen, der ich noch vor zwei Jahren war, das ist verrückt“, sagte Lopez.

Jennifer Lopez © AFP/Etienne Laurent

Beim Royal Ascot werden nicht nur Pferde präsentiert – auch die Gäste liefern eine Modenschau der Extraklasse. Edle Roben, kreative Hüte und perfekt abgestimmte Looks machen 2026 wieder Eindruck.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!