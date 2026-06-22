In England geht ein Stück legendärer Geschichte zu Ende. Forst-Experten haben den wohl berühmtesten Baum der Welt vergangene Woche für tot erklärt. Auf der mehr als tausendjährigen Eiche in Nottinghams Sherwood Forest, unter der einst Robin Hood und seine Merry Men gelebt haben sollen, sind dieses Jahr erstmals keine Blätter mehr gewachsen. Auch neue Triebe gibt es keine. „The Major Oak“ zeigt kein Zeichen von Leben mehr.

„Unglaublich traurig“ sei dieses Ende eines Stücks einzigartiger Natur und kultureller Identität, klagte man nun auf den Britischen Inseln. Schon Kinder in Großbritannien sind seit jeher mit der Geschichte des „guten Räubers“ vertraut, der angeblich von seinem Lager unter diesem Baum aus im 13. Jahrhundert den durchreisenden Reichen ihren mitgeführten Reichtum abknöpfte, um die Beute an die Armen zu verteilen.

350.000 Touristen kamen pro Jahr

Durch Bücher, Theaterstücke und Filme war die Eiche aber auch in aller Welt bekannt geworden. Rund 350.000 Touristen, teils aus fernen Ländern, sind zuletzt jedes Jahr nach Sherwood gepilgert, um Robin Hoods Eichbaum zu bewundern. Mit seinem mächtigen Stamm von elf Metern Umfang, seiner gewaltigen Krone und seinen riesigen Ästen war „The Major Oak“ immer eine überragende Naturerscheinung.

In den womöglich 1200 Jahren seiner Existenz trotzte der Baum Waldbränden, Stürmen und anderen Unwettern. Unter normalen Umständen hätte Robin Hoods Eiche „noch etliche hundert Jahre länger leben können“, meint der Woodland-Trust-Experte Ed Pyne.

Hitze setzte dem Baum zu

Die extreme Hitze der vergangenen Jahre im bisher eher wohltemperierten England habe das Ableben des stolzen Baumes offensichtlich beschleunigt, vermutet Reg Harris, ein anderer Baumexperte. Schon im Vorjahr schlugen Harris und weitere Fachleute Alarm, weil die Blätter der Eiche rapide „an Qualität und Quantität“ abzunehmen begannen.

Im Grunde habe sich der Niedergang „über fünf sehr heiße und trockene Sommer hin verfolgen lassen“, meint Harris. Eine Rekordhitze von mehr als 40 Grad Celsius wie die vom Juli 2022 ist man in Sherwood Forest jedenfalls nicht gewöhnt.

Aber es gab noch andere Probleme

Von solchen Folgen des Klimawandels abgesehen, machen die Experten aber auch noch andere Gründe für das plötzliche Ende der „Major Oak“ verantwortlich. Von den Millionen Touristen, die in den vergangenen 200 Jahren „zu Besuch“ kamen, sei der Boden um den Baum so festgetreten worden, dass es den Wurzeln immer schwerer gefallen sei, Wasser, Sauerstoff und andere Nährstoffe aufzunehmen.

Als in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erstmals ein Zaun um das berühmte Ausflugsziel gezogen wurde, um Besucher auf Distanz zu halten, sei es wohl „schon zu spät“ gewesen. Das Erdreich um den Baum, sind sich die Experten einig, sei unter sehr viel mehr Druck geraten, als man es sich vorgestellt habe in der Vergangenheit.

Zugleich hätten ausgerechnet Maßnahmen, mit denen man dem Baum in den letzten Jahrzehnten helfen wollte, weiteren schweren Schaden angerichtet. All die Stütz- und Stabilisierungs-Pfeiler und Seile, mit denen man die größeren Äste vorm Abbrechen bewahren wollte, trugen womöglich zu geringerer Wasseraufnahme anderer Teile des Baums bei.

„Die Stützen haben wahrscheinlich die Fähigkeit der Eiche beeinträchtigt, sich am Leben zu halten“, meint Chloe Ryder vom Naturschutzverband RSPB. Hätte man die Stützen entfernt, wäre der Baum aber wohl kollabiert.

Es breche ihr das Herz, sagt Ryder, die die Robin-Hood-Ikone schon aus Kindertagen kannte, über das Ende des Baums. Am allerwichtigsten sei es nun, andere alte Bäume im Vereinigten Königreich schnell und gezielt, auch mit neuen Gesetzen, zu schützen. „Wir verlieren diese Bäume, weil sie nicht genug geschätzt werden“, stimmt ihr Ed Pyne vom Woodland Trust zu.

England, das Land der Eichen

Tatsächlich kann sich England eines geradezu einzigartigen Reichtums an großen und alten Eichen rühmen. Nach Recherchen des Londoner „Guardian“ verfügt das Land über 114 Eichen mit einem Umfang von mindestens 9 Metern: Ganz Europa – Schottland und Wales eingeschlossen – kommt nur auf 98 Eichen dieser Dimension.

Unterdessen muss man in Sherwood Forest nun damit leben, dass der berühmteste aller Bäume es nicht länger geschafft hat. Weiter an seine stolze Geschichte erinnern soll der Robin-Hood-Baum aber an seinem Platz auf lange Zeit hin. Denn auch als nicht länger blühender Riese sei die „Major Oak“ weiter, und auf lange Zeit hin, nützlich für die Tierwelt, erklärt Ed Payne: „Sie ist noch immer einer der größten Bäume in Europa. Und sie tut noch immer eine Menge fürs Ökosystem.“