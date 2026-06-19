Manchmal beginnt Geschichte mit einem einzigen Blick. Im Fall von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia war es ein Treffen bei den Olympischen Spielen 1972 in München, das ihr Leben und letztlich auch die Zukunft der schwedischen Monarchie verändern sollte.

Damals arbeitete Silvia Sommerlath als Hostess bei den Spielen. Die junge Deutsch-Brasilianerin mit deutschem Vater und brasilianischer Mutter lernte dort den schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf kennen. Jahre später erinnerte sich der König an diesen Moment mit einem einzigen Wort: „Klick“. Für ihn war sofort klar, dass Silvia etwas Besonderes war.

Vier Jahre später wurde aus der Liebesgeschichte ein Märchen. Am 19. Juni 1976 heirateten Carl Gustaf und Silvia in Stockholm. Inzwischen war der Kronprinz bereits König geworden. Die Hochzeit begeisterte nicht nur die Schweden, sondern Millionen Fernsehzuschauer weltweit.

19. Juni 1976: Silvia und Carl Gustaf von Schweden am Tag ihrer Hochzeit © IMAGO/Imago Stock&people

Für viele begann mit Silvia eine neue Ära des schwedischen Königshauses, denn die Monarchie hatte damals keinen einfachen Stand. In den 1970er-Jahren wurde ihre Zukunft immer wieder diskutiert, viele hielten das Königshaus für nicht mehr zeitgemäß. Silvia gelang jedoch etwas, das nur wenigen Royals gelingt: Sie gewann die Herzen der Menschen. Mit ihrer offenen Art, ihrem sozialen Engagement und ihrer nahbaren Ausstrahlung wurde sie rasch zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten des Landes.

Doch die Ehe blieb von Krisen nicht verschont. Immer wieder sorgten Berichte über angebliche Affären des Königs für Schlagzeilen. Besonders Anfang der 2010er-Jahre geriet das Paar dadurch unter Druck. Öffentlich hielt sich Silvia stets bedeckt. Dass die Ehe diese schwierigen Zeiten überstanden hat, gilt bis heute als Beweis für die besondere Bindung der beiden.

Inzwischen stehen längst die nächste Generation und die Familie im Mittelpunkt. Gemeinsam haben Carl Gustaf und Silvia drei Kinder: Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine. Dazu kommen neun Enkelkinder, die regelmäßig für frischen Wind im Königshaus sorgen. Besonders Victoria übernimmt immer mehr repräsentative Aufgaben und bereitet sich sichtbar auf ihre künftige Rolle als Königin vor.

Auch Carl Gustaf und Silvia selbst sind weiterhin aktiv. Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit wurden sie in Stockholm mit Konzerten, einem Gottesdienst, einer Kutschfahrt und einem festlichen Dinner geehrt. Den eigentlichen Hochzeitstag verbrachte das Paar hingegen weitgehend privat.

Das „Klick“ scheint nicht verklungen

Das berühmte „Klick“ von damals scheint jedenfalls auch nach 50 Ehejahren noch nicht verklungen zu sein. In einer aktuellen schwedischen Dokumentation verriet Silvia mit einem Lächeln, dass es bei ihr noch immer „klick“ mache, wenn sie ihren Mann ansieht.

Passend zum Jubiläum dürfen sich Royal-Fans nun auf weiteren Einblick freuen: In Schweden soll eine neue TV-Dokumentation über Carl Gustaf und Silvia erscheinen, die auf ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte, ihr Familienleben und fünf Jahrzehnte auf dem Thron zurückblickt.

Intime Einblicke: So hat sich das schwedische Königspaar verliebt