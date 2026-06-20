„Gegründet wurde im Wohnzimmer. Die Geräte standen hinter der Couch. Nach drei Monaten hatten wir schon die erste Finanzamtsprüfung in der Wohnung – das war unser Einstieg ins Unternehmertum“, schildern Günter Petschnig und Martin Joch einen durchaus holprigen Start.

Doch das Duo, das von der Technischen Universität Graz aus den Absprung gewagt hatte, ließ sich nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil blieben sie ihrem Kurs treu und setzten von der Steiermark aus Maßstäbe auf der Schiene – auch weltweit. „Österreich ist Bahnindustrieland und es herrschte Bedarf nach einer neuen Generation von Messtechnik“, blickt Joch zurück.

Der jüngste Meilenstein

Heute, 20 Jahre später, ist die PJM-Gruppe eine fixe, internationale Größe in der Eisenbahnbranche. Das Herz der Gründer schlug von Beginn weg an für Digitalisierung und Automatisierung – dahingehend bestehe in dem Sektor immer noch immenser Aufholbedarf, betonen Joch und Petschnig. Das Herz ihres Unternehmens mit 100 Beschäftigten schlägt indes weiterhin in Graz, wo jetzt, zum Firmenjubiläum, „ein mittlerer sechsstelliger Betrag“ in eine neue, digitale Produktionsstätte investiert wurde. Der jüngste von vielen Meilensteinen.

Gründerduo Günter Petschnig (links) und Martin Joch © PJM/ Manuel Hanschitz

Mit der neuen Fertigungshalle werde die Produktionskapazität massiv erhöht und ein „neuer Standard in der Qualitätssicherung“ gesetzt. Gebaut werden dort die sogenannten Waggontracker, mit denen PJM bereits vor Jahren bei der Echtzeitüberwachung von Güterzügen (wie Bremsen, Ladegewicht etc.) einen völlig neuen Standard eingeführt hat. Das System beinhaltet unter anderem die „bislang einzig zugelassene automatisierte Bremsprobe“ im Schienengüterverkehr, verweist das Unternehmen stolz auf eine Technologieführerschaft.

Das Tablet ersetzt den Hammer

Die automatisierte Bremsprobe erspart in der Zugvorbereitung viel Zeit – ohne sie müssen sämtliche Bremsen händisch geprüft werden, erklärt Petschnig als CEO von PJ Monitoring. „Das Tablet ersetzt den Hammer. Immer mehr Wagenhalter entscheiden sich für unsere digitalen Zugfunktionen.“

Bereits in den letzten vier Jahren ist in den Standort in der Grazer Waagner-Biro-Straße investiert worden. Im Fokus stand der Ausbau der Infrastruktur für die Testung von Schienenfahrzeugen und die Erweiterung der PJ Messtechnik mit Martin Joch als CEO. Unter anderem wurde eine neue Halle für die Entwicklung und Fertigung von Messradsätzen errichtet und der einzige Prüfstand für Stromabnehmer in Österreich.

PJM wuchs vom Ingenieurbüro zu einer Gruppe mit sieben Unternehmen und wurde zum Komplettanbieter in der Bahnbranche. Seit zehn Jahren zählt auch die Zertifizierung und Zulassung von Schienenfahrzeugen dazu. Zum Beispiel wurden Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien, Russland und China und die neuen Doppelstockgarnituren in Österreich geprüft.

Von Singapur bis Chicago

„Am Anfang waren wir einfach Freunde, die gemeinsam gearbeitet haben.“ Später brauchte es Strukturen, klare Rollen, professionelle Führung. „Das mussten wir erst lernen, teilweise auch schmerzhaft“, erzählt das Gründer-Duo. Zuverlässigkeit und Beständigkeit seien der Schlüssel zum Erfolg gewesen, betont Joch.

Die Referenzen zeugen von weltweiter Anerkennung. PJM wickelte Projekte in über 30 Ländern und auf sechs Kontinenten ab, darunter die neue Nightjet-Generation der ÖBB, die Rhätische Bahn, der Reisepassagierzug Mountaineer in Kanada, die S-Bahn in Berlin, die U-Bahnen in Singapur, Riad, Chicago und London, der „Tunnelrettungszug“ von Stadler Rail, die 76 Tonnen schwere „Schneeschleuder“ von Schmidt Beilhack und Schienenmessungen in Australien. Die Exportquote beträgt stolze 80 Prozent. Doch auch bei den heimischen Großprojekten im Semmering, Brenner und in der Koralm war bzw. ist PJM beteiligt.