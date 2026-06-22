Seit die österreichische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt, ist ganz Österreich im Fußballfieber. In den Schulen werden vor Schulbeginn die Fernseher aufgedreht und die Public-Viewing-Zonen sind selbst zu ungewöhnlichen Zeiten bis auf den letzten Platz besetzt, wenn unsere Nationalelf ein Match bestreitet.

Dort sowie im Stadion ist ausgiebiger Torjubel ausdrücklich erwünscht. Wenn der Arbeitskollege aber im Fußball-Dress durchs Büro läuft und in die Vuvuzela trötet, kann es schon sein, dass er eine Abmahnung riskiert. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel heute Abend ausgerechnet während des Spiels Österreich gegen Argentinien arbeiten muss? Darf mir der Chef verbieten, das Match am Firmencomputer anzuschauen? Und darf ich im Job ein Fußballtrikot tragen?

Maximilian Turrini, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Recht bei der Arbeiterkammer Kärnten, klärt dazu auf: Während die meisten Chefs wohl nichts dagegen haben dürften, wenn man sich ab und zu in einem Live-Ticker am Handy über den aktuellen Spielverlauf und Torstand informiert, so seien Fernsehen und Radiohören während der Arbeitszeit grundsätzlich nicht erlaubt: „Anders ist das in Berufen, in denen sowieso ein Radio oder Fernseher läuft, wie das oft in Cafés und Lokalen der Fall ist. Allerdings darf auch dort die Arbeitsleistung nicht darunter leiden.“

Da die Fußball-WM derzeit in Amerika stattfindet und die Spiele oft zu ungewöhnlichen Zeiten stattfinden, gibt es mitunter auch schon frühmorgens Public-Viewings. Auch das könnte dienstrechtlich problematisch werden, weiß Turrini: „Viele Menschen verbinden Fußball mit Alkoholkonsum. Das sollte man bedenken, wenn man vor Arbeitsbeginn zu einem Public-Viewing geht. Denn im Job gilt natürlich Alkoholverbot.“

Maximilian Turrini, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Recht bei der Arbeiterkammer Kärnten © Helge Bauer/ak Ktn

Darüber hinaus ist es in vielen Unternehmen verboten, Dienstgeräte für private Zwecke zu nutzen – das schließt das Fußballschauen mit ein. Auch wenn der selbst ein Public-Viewing als Firmen-Event veranstaltet, sind Regeln zu beachten, sagt Turrini: „In diesem Fall ist zu klären, ob die Zeit während des Fußballschauens als Arbeitszeit oder Freizeit gilt.“ Generell rät der AK-Experte, den Chef zu fragen, bevor man am Handy ein Spiel mitverfolgt oder im Fußball-Leiberl zum Dienst erscheint.

Was das Tragen von Trikots betrifft, gilt: An das, was das Unternehmen vorgibt, muss sich der Arbeitnehmer halten: „Wenn im Betrieb zum Beispiel Bekleidungsvorschriften gelten, wie Hemdpflicht oder Business Casual, geht das natürlich nicht.“ Solche Regeln gelten oft in Berufen mit Kundenkontakt, wie etwa in Banken, bei Versicherungen oder in Ämtern.

Eigene Firmen-Trikots

Während der Weltmeisterschaft gibt es aber sogar Firmen, bei denen das Trikottragen ausdrücklich erwünscht ist, wie etwa bei Hofer. Dort sind die Mitarbeiter an jenen Tagen, an denen Österreich spielt, mit roten Trikots ausgestattet. „Viele Hofer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind Fußballfans und feuern die österreichische Nationalmannschaft an“, so eine Unternehmenssprecherin.

Die Mitarbeiter von Hofer tragen eigene Fan-T-Shirts © Hofer/waldmann

Dies wolle man als Arbeitgeber unterstützen. Daher gibt es für die Mitarbeiter eigene Fan-T-Shirts, die sie an Spieltagen der österreichischen Nationalmannschaft tragen dürfen. Da der Diskonter seit 2024 offizieller Frische-Partner des ÖFB ist, gibt es zahlreiche weitere Aktionen rund um die Weltmeisterschaft, wie etwa die Playmobil-ÖFB-Stars-Figuren, die sogar auf der Homepage über den Bildschirm wandern und bei Hofer erhältlich sind, ebenso wie Eier, die als Fußball verkleidet sind.

Die Fußball-Eier beim St. Oswalderhof in Pörtschach am Wörthersee © Manuela Kalser

Diese kreative Idee hat man auch im St. Oswalderhof in Pörtschach am Wörthersee aufgegriffen. Am Frühstücksbuffet der Pension werden während der WM auch Eier mit Fußballmuster angeboten. „Die Gäste sind begeistert“, sagt Alexandra Weiss. Auch Servietten mit Fußballmuster liegen auf den Tischen und wer möchte, kann in der Früh Tipps für die nächsten Spiele abgeben. Der Sieger bekommt ein feines Getränk.