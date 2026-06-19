Abelardo de la Espriella spaltet Kolumbien nicht nur mit seinen politisch radikalen Vorschlägen, sondern auch sportlich. Der ultrarechte Präsidentschaftskandidat nutzt das kolumbianische Nationaltrikot für seinen Wahlkampf. Er streift es bei Auftritten über und ruft seine Wähler dazu auf, es zu tragen, um sich zu ihm und seiner Bewegung „Vaterlandsverteidiger“ zu bekennen.

Nach dem Vorbild Bolsonaro

Sein Vorbild ist dabei Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro, der das Nationaltrikot seines Landes im Wahlkampf 2018 ideologisch vereinnahmte. Der Fußballverband FCF griff ein und bat, das Leibchen der Nationalmannschaft nicht als politisches Bekenntnis zu nutzen – de la Espriella forderte seine Wähler auf, im gelben Oberteil an die Urne zu gehen. Und so ist das knallgelbe kolumbianische Leibchen zu Beginn der WM für Kolumbien zum Politikum geworden, das trennt, anstatt zu einen.

Die politische Posse um das Nationalmannschaftstrikot ist nur eine Variante des erbitterten Wahlkampfes vor der Stichwahl, in der sich de la Espriella und der linksgerichtete Regierungskandidat Iván Cepeda gegenüberstehen. Die beiden Kandidaten sind sich spinnefeind, überziehen sich mit Beleidigungen und sind inhaltlich diametral entgegengesetzt: Cepeda, der für den „Pacto Histórico“ des scheidenden Staatschefs Gustavo Petro antritt, setzt auf ein sozial inklusives Land, auf mehr Staat in der Bildung und dem Gesundheitssektor, die Besteuerung Reicher und will den Friedensdialog mit bewaffneten Gruppen fortsetzen.

De la Espriella setzt auf Bekämpfung der bewaffneten Gruppen, die Reduzierung des Staates auf ein Minimum und plant die Dollarisierung. Der rechtsextreme Unternehmer, der erst seit einem Jahr in der Politik ist, hat viel aus den Regierungsprogrammen seiner Vorbilder – den Ultraregierungen in Argentinien, Chile und El Salvador – übernommen.

Scharfe Warnungen vor Rückschritten

„Wenn die Umfragen stimmen, steht Kolumbien kurz davor, die rückschrittlichste und gefährlichste Regierung seiner jüngeren Geschichte zu wählen“, warnt der Autor Juan Gabriel Vásquez. „De la Espriella hat auf jede Weise signalisiert, dass ihm Bürgerrechte und individuelle Freiheiten egal, dass ihm soziale Ungleichheit oder der Aufbau eines gerechteren Landes gleichgültig sind.“ De la Espriella würde Kolumbien in Lateinamerikas immer breitere Ultrarechtsallianz führen.

Er droht, Linke „in Stücke zu reißen“ und will zehn Hochsicherheitsgefängnisse bauen. Zudem will er Kolumbien aus dem Interamerikanischen Menschenrechtssystem, der UNO und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) abziehen. Und den Staat um 40 Prozent reduzieren, was heißt, dass er Ministerien abschaffen, Sozialleistungen streichen und Unterstützungsprogramme für Alte und Bedürftige schleift.