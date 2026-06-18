Stolze 30 Jahre steht Monika Martin mittlerweile auf der Bühne und begeistert ihre Fans. Ein Jubiläum, das der Schlagerstar aus der Steiermark aktuell mit einer Solotournee durch Deutschland und mit ihrem 29. Album feiert. Letzteres trägt den Titel „Sommerland“ und wurde dieser Tage veröffentlicht.

Man könnte meinen, alles wäre perfekt, wäre da nicht ein kleiner Wermutstropfen, der Monika Martin ärgert. „Ich habe 30 Jahre geglaubt, mir gelingt es, ohne Skandal durchzukommen, aber jetzt wurde mir einer gemacht.“ Was war passiert? „Ich habe Anfang Juni einer deutschen Journalistin ein Interview gegeben und man hat mir jedes Wort im Mund umgedreht und mich dargestellt, als würde ich am Hungertuch nagen, mit meinem Geld nicht auskommen und nur deshalb auf Tournee gehen“, wundert sich die 64-Jährige. Und dann habe „der eine vom anderen“ abgeschrieben und immer wieder seien „Sachen dazugekommen“. „Am Schluss haben die Medien schon Fotos von meinem Elternhaus veröffentlicht, das gar nicht mein Elternhaus ist. Das war irgendeine Bruchbude“, zeigt sich die Sängerin verwundert. „Ich wurde als mittellos hingestellt.“

Monika Martin hat Reserven

Sie sei zwar seit 60 offiziell in Pension, aber alles andere mittellos. „Ich habe das große Glück, dass ich vorsorgen konnte und einiges geschaffen habe. Im Laufe meiner 30 Jahre konnte ich etwa einige Immobilien erwerben. Sollte bei mir wirklich einmal der Hut brennen, habe ich da immer Reserven“, stellt Monika Martin, die eigentlich Ilse Bauer heißt, unmissverständlich klar.

Damit ist das leidige Thema für sie aber auch schon wieder erledigt. Viel lieber plaudert sie über ihr neues Album, mit 14 neuen Liedern. Die Single „Sommerland“ – sie ist ihrer verstorbenen Mutter Elisabeth gewidmet – erschien ja als Vorbotin bereits im vergangenen Herbst und sorgt jetzt dafür, dass Monika Martin plötzlich auch den „Ballermann“ auf Mallorca musikalisch erobert. „Es gibt dort zufällig ein Lokal, das Sommerland heißt, die spielen mein Lied“, verrät der Fixstern am Schlagerhimmel lachend. Seit Ende Jänner ist Martin zusätzlich mit ihrer 30-Jahre-Jubiläumstournee in Deutschland unterwegs. Bis 8. März 2027 stehen 30 Konzerte auf dem Programm. Und noch eine spannende und beeindruckende Zahl rückt immer mehr in Sichtweite. „Ich stehe kurz vor zwei Millionen verkaufter Tonträger“, sagt die Sängerin stolz. „Nana Mouskouri verkaufte bislang 300 Millionen Tonträger, ich bin ihr also auf den Fersen“, fügt sie lachend hinzu.

„Glaubst Du an Liebe“, heißt ihre aktuelle Single. Und glaubt sie an Liebe? „Natürlich, das ist das Einzige auf dieser Welt, das uns noch retten kann. Liebe ist das Größte und Liebe ist das, was mich mit meiner vorausgegangenen Mutti nach wie vor verbindet. Die Seele, die Liebe zu einem Menschen ist unsterblich“, sagt Martin. Aktuell gäbe es zwar viele Menschen, mit denen sie Liebe teile, aber keinen Partner. „Ich bin nicht verheiratet, ich war immer schneller und der, den ich wollte, der wollte mich nicht“, gewährt Monika Martin sehr persönliche Einblicke. Sie habe dafür „vier beste Freunde“, denen sie „alles erzählen“ könne. Ihr Haus in Mariatrost teilt sie mit fünf kroatischen Straßenkatzen. Die liegen ihr auch besonders am Herzen. Regelmäßig fährt sie deshalb mit ihrem mit Katzenfutter voll beladenen Tourbus nach Split, wo sie sich mit vier einheimischen Familien um die vielen Straßenkatzen in der kroatischen Küstenstadt kümmert. Eine Herzensangelegenheit, die sie nicht missen möchte – genauso wenig wie Auftritte vor ihren Fans. „Wenn ich aufhöre zu singen, sterbe ich, ich muss singen dürfen“, sagt der Schlagerstar. Und deshalb arbeitet Monika Martin auch längst schon an ihrem 30. Album, das 2028 auf den Markt kommen soll.