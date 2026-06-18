Als Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio das Eröffnungsspiel der WM zwischen Mexiko und Südafrika abpfiff, hätte man das Gefühl haben können, dass dieses Turnier zum Kartenfest werden könnte. Drei Gelbe und drei Rote Karten verteilte der Brasilianer an die beiden Teams, mit diesem Schnitt hätte es bis zum Ende des ersten Vorrundenspieltags 144 Karten geben müssen. Doch seit diesem Spiel sind entweder die Mannschaften fairer oder die Schiedsrichter lockerer geworden, so gab es in den ersten 24 Spielen lediglich 52 Gelbe Karten. Platzverweise sind seit Spiel eins gar keine mehr dazugekommen.

Und so wird das Turnier regelrecht zur kartenarmen Veranstaltung. In diesem Jahrtausend hat es in den ersten 24 Spielen des Turniers nie weniger Verwarnungen gegeben und das sogar mit großem Abstand. 2018 zeigten die Schiedsrichter in den ersten 24 Partien 70-mal den Gelben Karton, vier Jahre später in Katar waren es zehn Gelbe Karten mehr. Allerdings gab es in beiden Turnieren keine Ampelkarte und jeweils nur einmal glatt Rot in den ersten Spielen.

2014 in Brasilien sparten die Schiedsrichter ähnlich mit den Gelben Karten, hier wurden nur 63 verteilt. Allerdings wurden bereits fünf Spieler frühzeitig unter die Dusche geschickt, 2010 und 2006 waren es sogar jeweils sechs. Vor 16 Jahren in Südafrika war vor allem die Anfangsphase für diese Statistik verantwortlich, in den ersten acht Spielen gab es vier Platzverweise. Die meisten Karten in Summe gab es bei der WM 2006. Die 121 Kartons in den ersten 24 Spielen bedeuten einen Schnitt von über fünf Karten pro Partie und damit um mehr als eine mehr als 2002 auf Platz zwei.

Doch sind die Spiele bei dieser WM wirklich fairer? Im Schnitt begeht jede Mannschaft rund 11,2 Fouls pro Spiel, 2022 waren es übers gesamte Turnier gesehen 12,5 und 2018 13,5. Somit foulen die Teams im Schnitt etwas weniger. Ein weiterer Faktor sind die neuen Regeln. So haben Spieler beispielsweise nach einer Auswechslung nur noch zehn Sekunden Zeit den Platz zu verlassen, andernfalls spielt die Mannschaft in Unterzahl. Somit konnte das Zeitschinden eingedämmt werden. Außerdem drückten die Schiedsrichter bei gewissen Szenen das ein oder andere Auge zu. Lionel Messi sah beispielsweise für sein rüdes Einsteigen gegen Aissa Mandi nicht einmal Gelb, einige Experten forderten sogar die Rote Karte. Eine weitere Regeländerung könnte aufgrund der Kartenarmut fast in Vergessenheit geraten: Nach der Gruppenphase und nach dem Viertelfinale werden die Gelben Karten gelöscht, nach zwei wäre man gesperrt. Nach aktuellem Stand betrifft dies weniger Spieler als gedacht.