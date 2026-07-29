Die örtliche Wirtschaft rund um Andreas Reisinger und Michaela Gobec in Passail setzt auf Instagram-Marketing: Die beiden jungen Oststeirer Fabian Ederer und Philipp Reisinger filmen in zahlreichen Betrieben. Damit wird auf Social Media geworben.

„Die kleinregionalen Zentren können überleben. Auch Passail steht gut da. Wir müssen unsere Themen aber von Mensch zu Mensch ausspielen“, sagt Andreas Reisinger. Er ist Kaufmann in Passail und Obmann der Gemeinschaft „Wirtschaft Passail“. Dort macht man sich seit vielen Jahren Gedanken, wie man möglichst viele Leute dazu bringt, im Ort einzukaufen und zu konsumieren. „Früher war die Stadt Weiz der Mitbewerber, dann das Shopping-Center Seiersberg. Seit Corona ist der Online-Handel der große ‚Feind‘“, so Reisinger. Wobei er relativiert: „In Passail gab es dahingehend nie eine richtige Katastrophe.“ Zahlreiche Unternehmen würden sich da gut behaupten.

Nun setzt die Wirtschaftsgemeinschaft um Andreas Reisinger, seine Stellvertreterin Michaela Gobec und Kassier Thomas Wild auch auf zwei junge Männer, um die Kaufkraft im Ort zu halten. Fabian Ederer (23) und Philipp Reisinger (24) aus Naas bzw. Fladnitz gründeten vor zwei Jahren die Agentur „REED solutions“. Seit September 2025 betreiben sie diese hauptberuflich. Sitz der Agentur ist in Fladnitz. Sie sind Quereinsteiger, kennengelernt haben sich die beiden bei ihrer Lehre zum Schlosser sowie Werkzeugmacher bei Magna Presstec.

Ederer und Reisinger erstellen Videos und Grafiken, bespielen die Social-Media-Kanäle, erstellen Marketing-Konzepte und Reportings. Zu den Kunden gehören bereits namhafte Unternehmen aus der Oststeiermark (Baumarkt Reisinger, Innovationszentrum Weiz, Temmel Immobilien, Teichalmlife, Eveline Wild und weitere). Und jetzt eben auch die „Wirtschaft Passail“ mit ihren rund 90 Mitgliedsbetrieben.

1 / 2 Philipp Reisinger (links) und Fabian Ederer am Marktplatz in Passail © KLZ / Thomas Wieser

Modernes Licht

Philipp Reisinger (nicht verwandt mit Andreas Reisinger) und Fabian Ederer sollen nun die Passailer Unternehmen in ein neues, modernes Licht rücken. Sie drehen rund einminütige Werbe-Clips, um diese dann etwa auf der Online-Plattform Instagram zu veröffentlichen. Acht Videos gibt es schon, etwa über die Unternehmensgruppe Reisinger und die Almenland-Apotheke. In Summe sind mehr als 40 geplant. 15.000 Euro beträgt das Budget dafür.

Die „Wirtschaft Passail“ hat fast 90 Mitglieder. Das ist eine Kraft, auf die wir stolz sind — Andreas Reisinger , Obmann „Wirtschaft Passail“

„Sie fahren in die Betriebe und machen dort die Instagram-Videos. Es geht ohne diese digitalen Welten nicht mehr. Wir geben relativ viel Geld aus, um zu zeigen, was wir haben. Print ist bei Werbung super, aber am Plafond angelangt“, sagt Andreas Reisinger. Und er ist überzeugt: „Diese Werbung bringt nicht nur etwas für das Image, sondern auch für den Verkauf. Wir sind da Vorreiter in der Steiermark.“ Es gebe viele Werbeagenturen, die die Regionalität nicht verstehen würden. Im konkreten Fall, bei den jungen Männern aus der Oststeiermark, seid dies anders. Und Michaela Gobec, Betreiberin der Apotheke in Passail, betont: Der Vorstand von Wirtschaft Passail sei da auch mutig, auf die „beiden jungen Hupfer“, die noch nicht lange im Geschäft sind, zu setzen.

1 / 2 Ein 40 Jahre altes Werbeplakat aus Passail © Thomas Wieser

„Richtung Graz und Wien...“

Und was ist das Ziel der jungen Werbe-Unternehmer? „Wir möchten nicht stehen bleiben“, sagt Fabian Ederer. Und Philipp Reisinger wird etwas konkreter: „Wir wollen auch Richtung Graz und Wien.“ Wobei die Homebase natürlich weiterhin das Almenland bleiben soll.