Für modische Sportlernaturen war es ein herber Dämpfer kurz nach der morgendlichen Euphorie: Mittwochfrüh ist also Österreichs Nationalteam mit einem 3:1 gegen Jordanien in die WM gestartet, nur kurz jedoch darauf stand so mancher Grazer Fan plötzlich im Abseits – und vor verschlossenen Türen auf dem Grazer Jakominiplatz: Die Filiale von „Snipes“, spezialisiert auf Sneaker und Sportmode, wurde mit Mittwoch überraschend zugesperrt. „Danke für eure Treue“, heißt es auf einem Aushang – samt Hinweis auf die beiden Snipes-Filialen im Umkreis, also in den Einkaufszentren Murpark und Shoppingcity Seiersberg.

„Danke für eure Treue“ © Saria

Maredo, Marcher und Co

Der Grund für die Sperrstunde ist derzeit noch nicht bekannt. Er reiht sich aber ein in die wechselvolle Geschichte an diesem Standort im sogenannten Steinfeldhaus: Diesen Namen erhielt das Eckhaus auf dem Jakominiplatz durch das Modehaus Steinfeld, das dort bis zum Jahr 1997 ansässig war. Anschließend versuchten verschiedene Gastronomen ihr Glück – etwa mit dem Steaklokal „Maredo“ oder der „Konditorei Marcher“.