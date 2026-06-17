Für modische Sportlernaturen war es ein herber Dämpfer kurz nach der morgendlichen Euphorie: Mittwochfrüh ist also Österreichs Nationalteam mit einem 3:1 gegen Jordanien in die WM gestartet, nur kurz jedoch darauf stand so mancher Grazer Fan plötzlich im Abseits – und vor verschlossenen Türen auf dem Grazer Jakominiplatz: Die Filiale von „Snipes“, spezialisiert auf Sneaker und Sportmode, wurde mit Mittwoch überraschend zugesperrt. „Danke für eure Treue“, heißt es auf einem Aushang – samt Hinweis auf die beiden Snipes-Filialen im Umkreis, also in den Einkaufszentren Murpark und Shoppingcity Seiersberg.
Maredo, Marcher und Co
Der Grund für die Sperrstunde ist derzeit noch nicht bekannt. Er reiht sich aber ein in die wechselvolle Geschichte an diesem Standort im sogenannten Steinfeldhaus: Diesen Namen erhielt das Eckhaus auf dem Jakominiplatz durch das Modehaus Steinfeld, das dort bis zum Jahr 1997 ansässig war. Anschließend versuchten verschiedene Gastronomen ihr Glück – etwa mit dem Steaklokal „Maredo“ oder der „Konditorei Marcher“.