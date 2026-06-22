Nur noch 15 Schultage – dann verabschieden sich Kärntens Schüler und Lehrer in die Sommerferien. Diese dauern für manche Kinder und Jugendliche heuer allerdings kürzer: Mehr als 3000 werden freiwillig die zweiwöchige Sommerschule am Ende der Ferien besuchen, exakt 761 allerdings heuer erstmals verpflichtend.

So viele sitzen nämlich aktuell in Kärnten als sogenannte „außerordentliche Schüler“ in Deutschförderklassen. Für sie wurde im Schulrechtspaket 2026 erstmals die verpflichtende Teilnahme an der Sommerschule eingeführt. Die Novelle knüpft die Verpflichtung nicht an Noten oder an einen Migrationshintergrund, sondern ausdrücklich an den außerordentlichen Status wegen fehlender Deutschkenntnisse. Im kommenden Sommer müssen dann zusätzlich auch Schüler in Deutschförderkursen die Schulbank drücken.

Beatrice Haidl, Schulqualitätsmanagerin in der Bildungsdirektion © Gillner/KK

Die Anmeldung erfolgte nicht freiwillig durch die Eltern, sondern automatisch über die Stammschule und wurde den Eltern zur Kenntnis gebracht. Damit soll verhindert werden, dass Familien die Teilnahme schlicht unterlassen oder wegen Urlaubsplänen darauf verzichten. Und wenn der Schüler dennoch dem Unterricht fernbleibt? „Die Sanktionen gegenüber den Erziehungsberechtigten ergeben sich aus dem Schulpflichtgesetz. Die vorgesehenen Sanktionen sind Verwaltungsstrafen gegen die Erziehungsberechtigten. Geldstrafen sind bis zu 1000 Euro möglich“, sagt Beatrice Haidl, Schulqualitätsmanagerin in der Bildungsdirektion Kärnten. „Ein ‚Wir sind auf Urlaub‘ beispielsweise stellt keinen Entschuldigungsgrund dar. Die Rechtslage orientiert sich an den allgemeinen Regeln der Schulpflicht.“

Zusätzlich zu den „Pflicht-Sommerschülern“ haben sich bisher 3236 Schüler freiwillig angemeldet (im Vorjahr waren es insgesamt 3200 Schüler). Die Anmeldung ist über die jeweilige Schule oder über die Bildungsdirektion noch bis zum Zeugnistag möglich. Dann muss die Bildungsdirektion Standorte und Lehrkräfte für weit mehr als 4000 Schüler organisieren.

Gemeinsamer Unterricht

Verpflichtend und freiwillig angemeldete Schüler werden übrigens gemeinsam unterrichtet. „Für die Personalplanung geht das Bildungsministerium dabei von durchschnittlich 13,25 Teilnehmer pro Gruppe bzw. Lehrkraft aus. Derzeit organisieren wir an 75 Standorten Sommerschulgruppen, sind aber mit der Einteilung erst fertig, wenn keine Schüler mehr angemeldet werden“, sagt Haidl. Es stehen genug Lehrende zur Verfügung: 270 Studierende und 267 Lehrpersonen haben sich gemeldet.

Erst ein „Buddy“ dabei

Bisher gibt es übrigens nur einen sogenannten „Buddy“ - das sind Schüler, die freiwillig die Lehrpersonen in der Sommerschule begleiten, um auszuloten, ob das Lehramt als Berufswunsch interessant wäre. Anmeldungen sind noch an der Stammschule möglich, das Mindestalter beträgt zwölf Jahre.