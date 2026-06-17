Es gibt keinen anderen österreichischen Fußballer außer Romano Schmid, der von sich behaupten kann, die Hälfte seiner Länderspiel-Tore im Rahmen von Welt- und Europameisterschaften geschossen zu haben. Dies liegt einerseits daran, dass der Steirer nach Ivica Vastic und nun mit Marko Arnautovic überhaupt erst der dritte Österreicher ist, dem dieses Kunststück gelungen ist. Andererseits daran, dass „Ivo“ in 50 Länderspielen insgesamt 14 Mal für Österreich traf und „Arnie“ diesbezüglich ohnehin unerreicht ist.

„Ich habe mir heute vorgenommen zu treffen und schon davor mit meinen Jungs und meiner Familie geredet, dass ich ein Tor mache. Dann ist es umso schöner“, zeigte sich der Vasoldsberger stolz, dass ihm beim 3:1 gegen Jordanien der erste Treffer gelungen ist. Damit avancierte Schmid zu des Rätsels Lösung auf die im Vorfeld häufig gestellte Frage, wer Österreichs erstes WM-Tor seit Andreas Herzog 1998 erzielen würde.

Mit einer für einen Offensivspieler ausbaufähigen Quote von zuvor drei Toren in 34 Länderspielen gehörte der 26-Jährige vielleicht nicht zu den Topfavoriten, rein von den fußballerischen Anlagen her indes schon. Dass er auch im Nationalteam weiß, wo das Tor steht, stellte Schmid erstmals bei der EM 2024 gegen die Niederlande unter Beweis. Sein Volltreffer gegen Jordanien war einer der Marke Traumtor.

Romano Schmid traf den Ball perfekt © AP

In der 20. Minute zog er von außerhalb der Strafraumgrenze ab und versenkte den Ball im Kreuzeck. Der klassische Fall eines Treffers, bei dem man schon im Moment, wenn der Ball den Fuß verlässt, weiß, dass es etwas wird, oder? „Zuerst hätte ich nicht gedacht, dass er drin ist“, schmunzelt der Werder-Legionär, „aber wie er dann geflogen ist, habe ich mir schon gedacht, dass er sich sehr strecken müsste, damit er ihn hält.“

Nachdem das Netz zappelte, führte der erste Weg des Torschützen zum verletzten Christoph Baumgartner. Das hatte er sich für den Fall der Fälle schon vorher vorgenommen: „Aber meistens vergesse ich dann, was ich tun will, wenn ich so ein Tor schieße“, grinst Schmid, „zum Glück ist es mir dann noch eingefallen, ‚Baumi‘ könnte genauso an der Stelle stehen gerade und vielleicht das erste Tor gemacht haben, wenn er da wäre. Deswegen habe ich es ein Stück weit ihm gewidmet.“

Schmids erster Weg führte zur Ersatzbank © AP

Kapitän David Alaba wunderte sich kein bisschen, dass der Mittelfeldspieler solch einen Abschluss auspackte. „Er hat einen wirklich sehr guten rechten Fuß, das sehe ich tagtäglich im Training. Das beweist er öfters.“ In Kombination mit dem WM-Ball wurde der Schuss unhaltbar. „Meine Spieler haben im Training schon immer wieder festgestellt, dass dieser Ball wirklich wie eine Kanonenkugel ist. Beim Tor von Romano hat man das gesehen“, findet Teamchef Ralf Rangnick.

Der Dosenöffner zum Sieg war allerdings nicht das 1:1, sondern das jordanische Eigentor zum 2:1. Davor wurde das vermeintliche zweite ÖFB-Tor wegen eines Handspiels von Stefan Posch wieder aberkannt. „Der ‚Poschi‘ ist so eine Legende. Er hat gesagt: ‚Nana, ich hab‘ ihn nicht mit der Hand berührt.‘ Keine Ahnung, wie er das nicht spüren kann“, schüttelt Schmid schmunzelnd den Kopf. Dieses Match sei jedenfalls noch schwieriger gewesen, als das Team ohnehin schon angenommen hatte: „Aber, dass wir es in der Art und Weise gewinnen, spricht schon für uns als Mannschaft.“

Nach dem Tor wartet im zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien das Kennenlernen des Idols. „Für mich persönlich der beste Spieler, den es je gab. Das wird außergewöhnlich“, meint Schmid über Lionel Messi und bezeichnet den Titelverteidiger als „Weltklasse-Mannschaft. Vielleicht die beste Mannschaft, gegen die ich je gespielt habe.“