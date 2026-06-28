Keine Seltenheit ist es, dass Spaziergänger einem Reh aus nächster Nähe am Kreuzbergl, dem grünen Hausberg der Landeshauptstadt, begegnen. Schließlich haben sich die Wildtiere dort an die Menschen gewöhnt und die Scheu verloren. Aber haben Sie schon einmal einen Eisbären, einen Elefanten oder einen Löwen am Kreuzbergl gesehen?

„Als wir Kinder waren, habe ich die Löwen bis zu meinem Haus brüllen gehört. Dann wussten wir, jetzt werden sie wieder gefüttert“, erzählt Zeitzeuge Anselm Pierzl. Und wenn es in den 1930er-Jahren auf der Spielwiese einen Rummel gegeben hat, hat es passieren können, dass man einem Bären an einer Kette geführt auf dem Weg zur Spielwiese begegnet ist. „Mein Vater hat mir das oft erzählt. Der Bär führte dort Kunststücke auf. Es gab auch Mutproben für junge Burschen, die sich dem Bären nähern konnten“, erzählt Pierzl. Auch Schlangenexpertin Helga Happ vom Reptilienzoo in Klagenfurt erinnert sich: „Auf meinem Weg zur Schule kam ich täglich bei Bären, Affen und Krokodilen vorbei. Das hat meine heutige Leidenschaft für Tiere geweckt.“ „Wir haben sehr oft im Bärenzoo gespielt. Ich weiß noch, dass der Alligator Hansi und der Affe Peppe geheißen hat. Für mich war das ein ganz normales Aufwachsen“, erinnert sich Natascha Prechtl, Großnichte von Wilhelm Prechtl, damals im Volksschulalter.

„Gestalten wie aus einem Märchen“

Möglich gemacht hat das die aus Salzburg stammende Schaustellerdynastie Prechtl, die sich am Kreuzbergl, zwischen den heutigen Straßen Bärengasse, Tigergasse und Kellerstraße, mit ihrer exotischen Tierschau um 1925 in Klagenfurt niedergelassen hat. „Ich stamme aus einer alten Familie von Lustspielunternehmern. Ich bereiste als Bärendompteur ganz Europa und habe mir zum Winterquartier am Kreuzbergl die Wirtschaft ‚Kalter Keller‘ erworben, wo ich meine Tiere den Besuchern seit 13 Jahren kostenlos zur Besichtigung ausstelle“, schreibt Hermann Prechtl in einer Korrespondenz, aufbewahrt im Kärntner Landesarchiv, aus dem Jahr 1938.

Prechtl hatte sich mit seiner rollenden Tierschau europaweit einen Namen gemacht. In der warmen Jahreszeit war er mit den Tieren auf Reisen, im Winter waren sie in der Kellerstraße am Kreuzbergl untergebracht, wo sie auch von Einheimischen bestaunt werden konnten. „Eine meiner prägendsten Erinnerungen waren die schneeweißen Araber-Pferde, die ich dort das erste Mal gesehen habe. Ich kannte davor nur Noriker und diese Pferde haben für mich wie Gestalten aus einem Märchen ausgesehen. Viele Klagenfurter haben beim Besuch gestaunt. So etwas wie Kamele, Elefanten oder Löwen haben sie dort das erste Mal gesehen“, erinnert sich Happ. Zu Kindern sei die Familie sehr nett gewesen: „Wir durften oft kostenlos in den späteren Bärenzoo. Dort gab es zwei Bären, Hänsel und Gretl, die klatschen konnten“, berichtet sie.

Margarethe Prechtl mit Affe „Peppe“, der einmal für große Aufregung sorgte, weil er es geschaftt hat für ein paar Stunden auszubüchsen © Familie Prechtl/privates Bildarchiv

Elefant, Tiger, Alligator

1969 eröffnete dann ein Nachkomme, Wilhelm Prechtl, den „Klagenfurter Bärenzoo“. „Damals waren im Bärenzoo ein Elefant, Kamele, ein Löwe, ein Tiger, ein Leopard, Lamas, Schafe, ein Alligator, ein Schimpanse, Braunbären und Waschbären untergebracht“, sagt Roland Bäck vom Geschichtsverein für Kärnten. Wilhelm „Willi“ Prechtl setzte damit einen Traum von Hermann Prechtl um, der seit den frühen 1930er-Jahren versuchte, einen großen Tiergarten am Kreuzbergl zu eröffnen, wie viele Briefe zwischen ihm und dem damaligen Bürgermeister der Stadt Klagenfurt, Adolf Wolf, belegen. Sein Wunsch war es, die exotischen Tiere in Freigeländen zu präsentieren. „Die Tiere sollen nicht unter Gitterstäben gehalten werden, sondern möglichst in Freigeländen, wie es der Natur entspricht“, heißt es zusammengefasst in einem Schreiben an den Bürgermeister 1937. Zu einer Zusammenarbeit sollte es aber zu Lebzeiten von Hermann Prechtl nicht mehr kommen. Der Hauptgrund war das Geld. Auch der Wunsch von einer Unterbringung ohne Gitterstäbe konnte so nicht umgesetzt werden.

Bärige Stars in Klagenfurt

Nach der Eröffnung des Bärenzoos wurden die dort untergebrachten Bären schnell zu Stars in Klagenfurt. Es wurden auch Nachkommen geboren und zu Bärentaufen geladen. Der Zoo befand sich in der heutigen Kellerstraße, gegenüber jenem großen, weißen Gebäude, in dem sich zuvor das Winterquartier befand. Auch ein Gasthaus gab es, den „Kalten Keller“. Noch heute erinnert man sich an die Besuche. „Die Toiletten befanden sich im Freien. Abends musste man im Finsteren bei allen Tieren vorbei zum Klo, die oft laut gebrüllt und uns erschreckt haben“, erzählt ein weiterer Zeitzeuge.

Aus der Not zum Autodrom

Die Finanzierung des Bärenzoos war immer ein großes Thema: „Um die Kosten zu decken, betrieb die Familie auf Jahrmärkten zusätzlich ein Autodrom. Ein anderer Familienzweig führte das Kino in der 10.-Oktober-Straße“, sagt Historiker Roland Bäck. Auch Kritik von Tierschützern gab es. Hauptproblem war, dass die Tiere zwar im Sommer Auslauf hatten, aber im Winter beengt untergebracht waren: „Man muss hier die Zeit berücksichtigen. Für die 1960er-Jahre war das eine akzeptable Anlage. Fotos und Filme belegen, dass die Bären in vitaler Verfassung waren. Prechtl war selbst WWF-Mitglied und wollte seine Zooanlage stets ausbauen. Er besaß jedoch nicht die Mittel und die nötigen Flächen. Er wäre auf öffentliche Zuschüsse angewiesen gewesen, die es letztlich nicht gab“, schildert Bäck.

Ehrung für Hermann „Bubi“ Prechtl jun. (verstorben 2018, im Alter von 69 Jahren), am Bild mit Frau Iska, am Bleiburger Wiesenmarkt im Jahr 2015 © Markus Traussnig

Finanzielle Schwierigkeiten

Nach den anfänglichen Erfolgen blieben die Einnahmen in den 1980er-Jahren hinter den Erwartungen zurück. „Der Bärenzoo geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Prechtl suchte verzweifelt nach neuen Plätzen für seine Tiere. Zoos in Spanien und Holland nahmen viele Tiere auf, kleinere behielt Prechtl selbst. Die riesigen Kodiakbären konnten nicht gerettet werden“, schildert Bäck. Der Bärenzoo und der „Kalte Keller“ wurden restlos aus der Landschaft entfernt. Heute erinnern nur noch die Geschichten und die Straßennamen an dieses bewegte Kapitel von Klagenfurts Geschichte.