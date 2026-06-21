Bei der Weinkost 2026 rückte einmal mehr die beeindruckende Qualität der steirischen Weine ins Rampenlicht. Über die Vergabe der begehrten Auszeichnungen entschied eine hochkarätig besetzte Fachjury aus Sommeliers, Weinakademikern und international erfahrenen Weinexperten. Mit ihrem geschulten Sensorium, ihrer täglichen Arbeit mit Spitzenweinen und dem Blick für aktuelle Entwicklungen der Weinwelt sorgten sie für eine Bewertung auf höchstem Niveau. Verkostungsleiter Arno Bergler unterstrich die besondere Kompetenz des Gremiums, dessen Zusammensetzung Erfahrung, internationale Perspektive und feines Gespür für Trends vereine.

Die Ergebnisse zeigten eindrucksvoll die Vielfalt und Stärke der steirischen Weinlandschaft. Neben renommierten Spitzenbetrieben konnten auch aufstrebende Weingüter mit bemerkenswerten Qualitäten überzeugen. Für Aufmerksamkeit sorgte das Weingut Peter Skoff: Mit dem Sieg sowohl in der Kategorie Welschriesling als auch beim Weißburgunder gelang dem Betrieb ein außergewöhnlicher Doppelerfolg.

Gerade diese ausgewogene Mischung aus etablierten Namen und neuen Erfolgsgeschichten macht die Dynamik der steirischen Weinszene aus. Tradition und Innovationskraft gehen dabei Hand in Hand und schaffen die Grundlage dafür, dass die Steiermark ihren Ruf als eine der spannendsten Weinregionen des Landes weiter festigt.