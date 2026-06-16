Der Skandal um Marius Borg Høiby (29) hat Norwegen erschüttert wie kaum ein anderer Fall der vergangenen Jahrzehnte. Am 15. Juni wurde der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vom Osloer Bezirksgericht zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach ihn unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen, Körperverletzung, häuslicher Gewalt und weiterer Straftaten schuldig. Insgesamt wurde er in 34 von 40 Anklagepunkten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar mehr als sieben Jahre Gefängnis gefordert. Seine Anwälte kündigten bereits Berufung an. Damit dürfte der Fall die Gerichte noch lange beschäftigen.

In die Notaufnahme

Nur wenige Tage vor der Urteilsverkündung kam es offenbar zu einem Zwischenfall im Gefängnis. Norwegische Medien berichteten, dass Marius aus seiner Zelle in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Deshalb wurde er bei der Urteilsverkündung per Video zugeschaltet.

Medien berichten Unterschiedliches. Einigen zufolge soll Marius in seiner Zelle emotional zusammengebrochen sein. Die enorme Belastung durch den Prozess, die drohende Haftstrafe und die schwere Erkrankung seiner Mutter Mette-Marit sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Die Kronprinzessin leidet seit Jahren an Lungenfibrose und steht auf einer Warteliste für eine Transplantation. Anderen Berichten zufolge soll er wohl aus Wut und Verzweiflung gegen eine Wand geschlagen und sich dabei verletzt haben.

Wie es nach dem Urteil weitergeht

Mit der Verurteilung ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Marius‘ Anwalt hat bereits angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen. Seine Verteidiger argumentieren, dass er von mehreren schweren Vorwürfen freigesprochen wurde und das Strafmaß deshalb überprüft werden müsse.

Bis über die Berufung entschieden wird, bleibt Marius jedoch in Haft. Bereits seit Februar befindet er sich in Untersuchungshaft. Diese Zeit wird ihm auf die Strafe angerechnet. Sollte das Urteil in den kommenden Instanzen bestätigt werden, droht ihm eine mehrjährige Gefängnisstrafe ohne weitere Sonderbehandlung.

Opfer müssen sich 58.000 Euro teilen

Besonders viel Kritik löste die Höhe der Entschädigungszahlungen aus. Das Gericht sprach mehreren Geschädigten insgesamt rund 640.000 norwegische Kronen zu, etwa 58.000 Euro.

Da mehrere Opfer Anspruch auf Schmerzensgeld haben, muss dieser Betrag aufgeteilt werden. Für viele Beobachter und Opfervertreter steht die Summe in keinem Verhältnis zu den schweren Vorwürfen und den langfristigen Folgen für die Betroffenen. In sozialen Medien und in norwegischen Kommentarspalten wird bereits heftig darüber diskutiert, ob das Urteil den Opfern ausreichend Gerechtigkeit verschafft.

Reaktion des Königshauses

Noch bemerkenswerter als das Urteil selbst war für viele die Reaktion des norwegischen Königshauses. Offiziell gab es keine öffentliche Stellungnahme. Der Hof verwies lediglich darauf, dass Marius kein offizielles Mitglied des Königshauses sei und deshalb wie jeder andere Bürger vor Gericht behandelt werde.

Die Distanzierung überrascht Beobachter. Zwar gehört Marius nicht zur Thronfolge und trägt keinen Titel, dennoch wuchs er im engsten Umfeld der Königsfamilie auf. Seit Jahren begleitet er offizielle Familienereignisse und galt lange als fester Bestandteil des modernen norwegischen Royals-Images.

Nun versucht der Palast offenbar, eine klare Trennlinie zwischen der Monarchie und den Straftaten des 29-Jährigen zu ziehen. Kritiker werfen dem Hof jedoch vor, sich zu spät und zu vorsichtig von den Vorfällen distanziert zu haben.

Größter Royal-Skandal seit Jahrzehnten

Der Fall hat das Ansehen der norwegischen Monarchie massiv beschädigt. Wochenlang beherrschten die Vorwürfe die Schlagzeilen des Landes. Besonders belastend war, dass einige der Taten laut Gerichtsunterlagen sogar im Umfeld der königlichen Residenz Skaugum stattgefunden haben sollen.