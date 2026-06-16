Spitzbübisch lächelt Angelino Zeller unter seinem markanten Schnauzer, während er die Hände am unteren Ende seiner muskulösen Arme mit weißem Magnesiumcarbonatpulver bedeckt. Das Stirnband auf seinem Kopf ist wie ein Markenzeichen des 29-Jährigen, aber kein Talisman. „Ich bin nicht abergläubisch und habe keine Rituale. Aber ohne das Band würde ich mich nackt fühlen.“ Wie lange könnte er eigentlich mit diesen gestählten Armen einfach nur an einer Stange hängen? „Es wird schon eine Weile sein“, sagt er und lacht, „vielleicht fünf Minuten? Vielleicht bin ich nach drei schon unten. Keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht schaffe ich zehn.“ Der Athlet des Heeressportzentrums Graz ist bereit für seinen Gegner, den er rein aus der Kraft seines Oberkörpers heraus bezwingt. 2017 zog er sich bei einem Paragleitunfall eine Querschnittslähmung zu, und sein Gegner ist seither ausschließlich die Wand mit ihren minimalistischen Griffen. Einen anderen Athleten sieht er nie als seinen Gegner an.

In Innsbruck kletterte er nach gewonnener Quali in der Gruppe AL1 mit einer Leichtigkeit zum Triumph. Es war der 15. Sieg in der World Climbing Series, wie der Weltcup nun genannt wird, für den vierfachen Weltmeister, der fünfte in Innsbruck. Seine Serie ist beeindruckend: Seit Juni 2021 ist er ungeschlagen. Markus Pösendorfer aus Vasoldsberg erkletterte in der Qualifikation hinter seinem Teamkollegen Rang zwei und erreichte im Finale Platz drei hinter dem Slowenen Matej Arh.

Doch nicht nur die Szenerie mit den vielen fachkundigen Fans macht Innsbruck so besonders für die Aktiven. 298 Paraathleten (111 Damen und 187 Herren aus 31 Nationen) nahmen die Para-Climbing-Qualifikation in Angriff und das war Rekord. Im Vorjahr waren es noch 233 Teilnehmende. „Es ist ein Bewerb auf WM-Niveau und dadurch der Weltcup für uns Parasportler. Dass es mit Lead und Bouldern inklusiv ist, ist extrem cool.“ So sei die gesamte Kletterfamilie von den Profis bis zu den Anhängern ohnehin sehr homogen, während in anderen Sportarten Bewerbe oft stark getrennt stattfinden. Seit seinem Unfall 2017 ist Zeller auf den Rollstuhl angewiesen. Die Hürden werden dabei stetig weniger: „Auf der Welt tut sich sehr viel, denn die Standards bei Neubauten sind schon sehr hoch, und auch bei Umbauten tut sich viel. Da entwickelt sich vieles in die positive Richtung.“

22.000 Follower auf Instagram

Er selbst stieg über das Inklusionsklettern in die Szene ein, deren Star er nun ist. 15 bis 20 Stunden hartes Training in der Wand, der Kraftkammer oder im Schwimmbad formen seinen Körper. Dazu kommt noch die bewusste Regeneration. „Ich versuche immer, das maximal Mögliche aus mir herauszuholen. Und ich richte mir auch mein Umfeld so ein, dass ich das kann“, sagt der Profi, der mit seinen Leistungen auch das Interesse der Medien auf sich gezogen hat. „Es kommen sehr viele Anfragen von Medien oder für Kooperationen herein, und das kann mitunter stressig werden.“ Auch wenn er selbst nicht der „Social Media“-Typ ist, gehört das Erstellen von Content zum Profisein dazu. „Das ist echt nicht zu unterschätzen, und ich habe mir schon oft überlegt, ob ich da etwas abgebe.“

Seine Erfolge haben ihn zu einer Szenegröße gemacht, doch bringen sie ihm nicht die Erfüllung. „An und für sich geht es mir primär immer darum, meine bestmögliche Leistung abzurufen und mich selbst zu schlagen. Den Drang ‚Ich muss gewinnen‘ habe ich nicht. Dadurch habe ich noch extremen Spaß, und selbst wenn ich alleine starten müsste, würde ich es machen, weil es mir so taugt.“ Freundin Kristina, selbst passionierte Ausdauersportlerin, war in Innsbruck freilich dabei. Sie ist ihm ein starker Rückhalt. „Es ist sehr wichtig, dass der Partner Verständnis dafür hat, was es heißt, Leistungssport zu betreiben. Sie muss oft zurückstecken, sieht mich oft sehr wenig, und auch mit der Planung gemeinsamer Zeit ist es nicht immer einfach.“

Am Mittwoch stehen am Inn die Qualifikationen im Bouldern auf dem Programm. Der heimische Verband schickt fünf Frauen und acht Männer ins Rennen. Mit dabei ist auch Staatsmeisterin Katharina Bergmann aus Graz. Die Entscheidungen fallen da am Donnerstag bei den Frauen und tags darauf bei den Männern. Am Wochenende ist der Vorstieg auf dem Programm.