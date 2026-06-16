Der konkrete Beginn von Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine und der Republik Moldau hat vier Dimensionen, die miteinander verbunden sind; da ist zunächst die innenpolitische Lage. Vor allem die Ukraine aber auch Moldau haben durch den Krieg Russlands und die prorussische, abtrünnige Region Transnistrien Bürden, die vor einem EU-Beitritt gelöst werden müssen, will sich die EU im Fall Moldaus nicht ein weiteres Zypern einhandeln.

Außerdem sind die enormen Reformaufgaben zu nennen, die im Fall der Ukraine zwangsläufig noch viel größer sind, einfach weil das Land viel größer ist. Zu nennen sind hier der Kampf gegen Korruption und für den Rechtsstaat sowie die Sicherung von Grund- und Freiheitsrechten, die Teil des ersten von sechs Clustern sind, der nun feierlich in Luxemburg eröffnet wurde. Im Fall der Ukraine ist insbesondere noch die Landwirtschaft zu nennen, haben doch polnische und slowakische Bauern trotz des russischen Krieges aus Protest mehrfach die Importe von Agrarprodukten blockiert.

Damit verbunden ist die zweite Dimension, das Verhältnis zu den Nachbarn, einmal abgesehen von Russland. Denn auch mit Polen und Ungarn bestehen historische und andere Erblasten, die nicht zu unterschätzen sind. Die dritte Dimension beinhaltet das Verhältnis zu Russland, das derzeit noch weitgehend ungeklärt ist. Offen sind eine Friedenslösung ebenso wie Fragen, die mit den Beziehungen der EU zu Russland verbunden sind. Wegen der massiven Belastung, die der russische Krieg in der Ukraine hervorgerufen hat, müsste klar sein, dass ein Beitritt auch nachhaltig das Verhältnis zwischen Brüssel und Moskau beeinflussen wird. Hinzu kommt, dass eine ukrainische Mitgliedschaft das Kräfteverhältnis innerhalb der EU deutlich nach Osten verlagern wird, ein Umstand, der wegen der zunehmenden Bedeutung einer auch militärischen Beistandspflicht in der EU umso schwerwiegender ist.

Alle bisher genannten Fragen sprechen grundsätzlich nicht gegen einen Beitritt der Ukraine (und der Republik Moldau) zur EU; doch sie machen deutlich, wie zentral für einen Erfolg die umfassende Berücksichtigung der vierten Dimension ist, und das ist die Stimmung in den 27 Mitgliedsländern. Alle Umfragen zeigen die enorme Ablehnung, die viele Bürger der EU jeglicher Erweiterung (inklusive Westbalkan) entgegenbringen. Daher müssen die Herzen der EU-Bürger gewonnen werden, um „böse Überraschungen“ nach dem Abschluss von Verhandlungen zu vermeiden.

Die Ukraine ist bisher das einzige Land Europas, das seine EU-Perspektive mit Blut erkaufen musste, denn ohne Putins Angriff hätten die EU und ihre Mitglieder niemals die Kehrtwende vom Nein zur Aufnahme vollzogen. Auch daher und wegen der fehlenden Nato-Perspektive ist die EU für die Ukraine und für Europa auch sicherheitspolitisch so wichtig. Trotzdem, und trotz einer sinnvollen schrittweisen Integration, darf es bei den Kriterien keine faulen Kompromisse geben, weil sie das gesamte Projekt der Erweiterung gefährden würden.