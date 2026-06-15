Besonders in den Sozialsprechstunden – in Voitsberg finden sie jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr im Hildegard-Burger-Haus statt – mache sich bemerkbar, dass es vielen Menschen mittlerweile sogar schwerfällt, sich kleine Auszeiten wie einen Freibadbesuch zu leisten. „Die Kürzungen der Landesregierungen treffen viele Menschen hart“, stellt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fest. Sabine Wagner, die in Voitsberg für die KPÖ im Gemeinderat sitzt und die Sprechstunden abhält, berichtet: „Es kommen alle möglichen Menschen – Senioren, alleinerziehende Mütter, auch viele, die in Vollzeit arbeiten, aber sich das Leben nicht mehr leisten können.“

Seit einigen Jahren veranstaltet die KPÖ deshalb unter anderem Sommeraktionen. „Ab Dienstag, 16. Juni, können insbesondere einkommensschwache Familien oder Alleinerziehende Gutscheine für Eintritte in die Freibäder Voitsberg und Bärnbach abholen“, verkünden Klimt-Weithaler und Wagner. Die Aktion findet bis Ende Juli jeden Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr im Hildegard-Burger-Haus statt – solange der Vorrat reicht. 1000 Euro hat die KPÖ Weststeiermark dafür ausgegeben, das Geld kommt direkt von Klimt-Weithaler selbst, die jeden Monat einen Teil ihres Gehalts spendet.

Das Schlossbad in Bärnbach © KLZ / Anna Dunst

Am Samstag, 20. Juni wird im Garten des Hildegard-Burger-Hauses zwischen 14 und 17 Uhr außerdem wieder das Kinderfriedensfest stattfinden. „Ziel ist, Kindern die Friedensbotschaft zu übermitteln“, sagt Klimt-Weithaler, „es wird Spiele, Essen und Getränke bei freiem Eintritt geben.“

Die Aktionen seien ein kleiner Schritt, um belasteten Menschen und Familien zu helfen, gleichzeitig pochen Klimt-Weithaler und Wagner auf strukturelle politische Veränderungen.