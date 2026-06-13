Spannungsgeladen, aber auch heiter wurde am Samstag, dem 13. Juni im Foyer des Styria Media Centers in Graz das diesjährige „Fine Crime Festival“ eröffnet. Das Motto des Abends lautete „Von Glamour bis Grauen“. Verantwortlich dafür waren zwei Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Die Journalistin und Autorin Angelika Hager alias Polly Adler las aus ihrem Krimi-Erstlingswerk „Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade“ und sorgte dabei auch für einige Lacher. Denn die fiktive Polly Adler ist mitunter durchaus chaotisch und damit Hager nicht ganz unähnlich, plauderte sie im Gespräch mit Moderatorin und Literatur-Podcasterin Martina Steidl aus. Und so verlief, wie die Wienerin schmunzelnd dem Publikum, darunter auch die Grazer Kulturstadträtin Claudia Unger und die Grazer Gemeinderätin Uli Taberhofer – sie vertrat Bürgermeisterin Elke Kahr – verriet, schon die Anreise zur Lesung ganz im Polly-Adler-Style – nämlich durchaus skurril. „Ich habe wegen der Pride (Regenbogenparade Anm.) in Wien zwei Taxis nicht erwischt, am Bahnhof hat es mich noch aufgehaut, deshalb habe ich auch Flecken auf der Hose und dann bin ich noch in den fahrenden Zug galoppiert.“

Nach Angelika Hager gewährte Hans Breitegger, der langjährige, ehemalige Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, Einblicke in sein neues Buch, das im kommenden Herbst erscheinen wird. Darin widmet er sich, wie er im Gespräch mit Kleine Zeitung-Redakteur und Crime-Podcaster David Knes, verriet, dem Thema „Gendarmenmorde in der Steiermark seit 1881“. Rund 30 Fälle werden darin behandelt.

Das „Fine Crime Festival“ wird noch bis 19. Juni mit viel Spannendem und viel Unterhaltsamen aufwarten. Insgesamt stehen laut den beiden Initiatoren Robert Preis und Niki Schreinlechner an den sieben Veranstaltungstagen, 33 Veranstaltungen an 26 Orten mit 42 Akteuren auf dem Programm. Die Mischung ist bunt und reicht von Lesungen, über Kabarett, Stadt- und Museumsführungen bis hin zu zwei Award-Verleihungen und einer Ausstellung.