Mit einem Marktwert von rund 1,53 Milliarden Euro reist Frankreich als wertvollstes Team der WM an. Die „Equipe Tricolore“ führt die FIFA-Weltrangliste an, stellt mit Ousmane Dembélé den aktuellen Weltfußballer und gilt einmal mehr als einer der Topfavoriten. 2018 holten die Franzosen den WM-Titel, 2022 verhinderte gegen Argentinien nur eine spektakuläre Fußabwehr von Emiliano Martínez gegen Randal Kolo Muani die Titelverteidigung. Klingt nach besten Voraussetzungen. Ganz so einfach ist es aber nicht.

Die zentrale Frage lautet: Schafft es Trainer Didier Deschamps, die außergewöhnliche individuelle Klasse in eine funktionierende Einheit zu verwandeln? Der 57-Jährige wird alles daransetzen. Die WM in Übersee ist sein seit Langem angekündigtes Abschiedsturnier. Französische Medien berichten seit Monaten, dass Zinedine Zidane als Nachfolger bereitsteht. Eine offizielle Bestätigung des Verbandes fehlt allerdings noch.

Einmal WM, einmal Nations League

Deschamps steht seit 2012 an der Seitenlinie und ist damit der dienstälteste Teamchef der französischen Geschichte. Weltmeister wurde er 1998 als Spieler und 2018 als Trainer – ein Kunststück, das vor ihm nur Mario Zagallo und Franz Beckenbauer gelungen war. Dennoch fällt die Titelausbeute angesichts der enormen Qualität und der ständigen Favoritenrolle überschaubar aus. Neben dem WM-Triumph 2018 steht lediglich der Nations-League-Sieg 2021 zu Buche.

Fehlt also jene viel zitierte Einheit? Würde man PSG-Trainer Luis Enrique fragen, dürfte die Antwort eindeutig ausfallen. Sein Stichwort: Kylian Mbappé. Die Zusammenarbeit in Paris verlief alles andere als harmonisch. Mbappés mangelnde Defensivarbeit und sein Hang zum Alleingang galten als Reizthemen. Als der Stürmer 2024 ablösefrei zu Real Madrid wechselte, sagte Enrique: „Ohne ihn werden wir besser sein.“ Paris gewann danach zweimal in Folge die Champions League – und gab dem Spanier recht.

Kylian Mbappe trainiert vorne, seine Teamkollegen trainieren in der Gruppe © AFP/Franck Fife

Luis Enrique stutzt Mbappe zusammen:

Umgekehrt holte Real ohne Mbappe 2022 und 2024 den Henkelpott in der Königsklasse. Und mit dem heute 27-Jährigen? Fehlanzeige. Was Real- und PSG-Fans gleichermaßen dazu veranlasste, im Stürmer den Alleinschuldigen für alles gefunden zu haben. Dabei sprechen die Zahlen für den 27-Jährigen. 42 Tore erzielte er in der vergangenen Saison für Real, europaweit traf nur Harry Kane häufiger. Auch in der WM-Qualifikation war Mbappé mit fünf Treffern und drei Assists Frankreichs produktivster Offensivspieler.

Mögliches Bruderduell bei der WM

Dabei ist er nur ein Teil eines Angriffes, der seinesgleichen sucht. Neben Mbappé sorgen Dembélé, Désiré Doué und Bayern-Star Michael Olise für Offensivkraft. Das Quartett bringt zusammen einen Marktwert von rund 550 Millionen Euro auf die Waage – mehr als doppelt so viel wie Österreichs gesamter WM-Kader.

Vor allem Doué rückte zuletzt ins Rampenlicht. Der heute 21-Jährige glänzte beim 5:0 von PSG im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand mit zwei Treffern. Bei der WM könnte es sogar zum Bruderduell kommen: Bruder Guéla läuft für die Elfenbeinküste auf.

Ist Olise unverkäuflich?

Noch beeindruckender liest sich die Bilanz von Michael Olise. Der Bayern-Flügelspieler bereitete in der vergangenen Klub-Saison 31 Treffer vor – Bestwert im Weltfußball. Dazu kamen 21 eigene Tore. Zuletzt glänzte er beim 3:1 gegen Nordirland mit einem Triplepack. Entsprechend groß ist das Interesse europäischer Spitzenklubs. Bayern-Präsident Herbert Hainer stellte jedoch klar: Olise sei „selbstverständlich unverkäuflich“.

Viele große Namen

Der Starfaktor beschränkt sich freilich nicht auf die Offensive. Im Tor steht Mike Maignan (Milan), davor verteidigen Dayot Upamecano (Bayern) und William Saliba (Arsenal). Auf den Außenbahnen agieren Theo Hernandez (Al-Hilal) und Jules Koundé (Barcelona), im defensiven Mittelfeld ziehen Adrien Rabiot (Milan) und Aurélien Tchouaméni (Real) die Fäden.

An großen Namen mangelt es Frankreich nicht. Doch eine WM gewinnt keine Ansammlung von Individualisten, sondern eine Mannschaft. Den ersten Beweis dafür muss die „Equipe Tricolore“ am Dienstag um 21 Uhr im Auftaktspiel gegen Senegal liefern.

Frankreichs Startelf im letzten Testspiel