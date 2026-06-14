Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Nach dem erfolgreichen Börsengang seines Unternehmens SpaceX ist er nun auch der erste Billionär der Welt. Zumindest auf dem Papier.

Dass ich – intellektuell unterversorgt, was das Thema Zahlen betrifft – mir das schiere Ausmaß von einer Billion schwer vorstellen kann, ist nicht weiter überraschend. Dass – nur weil es einen rechten Winkel gibt – kein linkes Pendant dazu erfunden wurde, begriff ich erst mit 16 Jahren, nachdem ich den Mathematik-Professor zur Rede stellte, weshalb wir uns immer nur auf die eine Seite schlugen.

Zahlen, die den Atem rauben

Doch selbst Menschen, die die Sprache der Wirtschaft, Finanzen, Rechnungen und Quartalszahlen fließend beherrschen, stockt ob der überdimensionalen Zahl momentan der Atem.

1 000 000 000 000.

So sieht die Zahl aus, wenn man sie niederschreibt. 12 Nullen. Also quasi ein paar Nullen mehr als bei einer Million. Die hat sechs Nullen. Was ja auch nicht so viele Nullen mehr sind als bei 10.000. Da wären es vier.

Spaß beiseite. Unser menschliches Gehirn ist evolutionär nicht auf so große Zahlen ausgelegt. Wir können sie mit mathematischen Systemen halbwegs greifbar machen, bei der Verarbeitung tun wir uns aber noch immer schwer. Denn früher war das ungefähre Gespür von Mengen zentral: Ist unsere Keulenbande größer oder die des Feindes?

So lange müssen Sie zählen, damit Sie eine Billion erreichen

Ein Versuch, diese bizarre Zahl zu zähmen: 1 Billion. Man könnte auch sagen: Tausend Milliarden. Oder, und hier wird die mangelnde menschliche Vorstellungskraft von so viel Geld klar: eine Million Millionen.

Wenn Sie oder ich jeden Tag eine Million Dollar beim Fenster rauskippen würden, müssten wir also rund 2.740 Jahre jeden Tag das Fenster öffnen, um am Ende eine Billion Dollar leichter zu sein.

Oder noch ein Beispiel: Die Nachbarskinder spielen Verstecken. Das Mädchen versteckt sich, der Bub muss bis – sagen wir – 30 zählen, dann darf er zum Suchen anfangen. Wenn das Mädchen aber darauf bestehen würde, dass der Bub bis zur Billion zählt, dann wäre das Spiel ziemlich fad. Der arme Bursche müsste sich dann nämlich sage und schreibe 31.700 Jahre die Beine in den Bauch stehen.

Aber da ist die Welt ja vielleicht ohnehin bereits unbewohnbar und der elitäre Rest lebt in einer luxuriösen Siedlung am Mars-Boulevard mit Aufpreis für die Zimmer mit „Erden-Blick“.