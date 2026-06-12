Wer Patrick Bitzinger begegnet, realisiert unverzüglich: Der 31-Jährige denkt nicht lange darüber nach, was nicht geht, und er hat auch keine Berührungsängste. Der blinde Heilmasseur aus Zwettl („Ich kann auf das vertrauen, was ich spüre“) richtet seinen Blick lieber auf das, was tatsächlich möglich ist. Am Sonntag wartet die bislang größte sportliche Herausforderung auf ihn: sein erster Ironman in Klagenfurt (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und ein Marathonlauf). Die Ziellinie am Wörthersee kennt er bislang nur aus Erzählungen. Den Jubel wird er hören und die Atmosphäre spüren.

Doch wer ist der Ausdauersportler, der ein „Eiserner“ werden will und sich gefühlt durch nichts und niemanden davon abbringen lässt. Der Waldviertler ist nicht seit Geburt blind, er musste sich aufgrund eines Wasserkopfes einer Operation unterziehen, bei der eine Leitung vom Gehirn in den Bauch verlegt wurde, sodass Gehirnflüssigkeit abfließen konnte. „Ich war sieben, als zum ersten Mal die Leitung blockiert war und dieser Druck den Sehnerv schließlich abgequetscht hat. Danach habe ich nach vier Monaten noch etwa zehn Prozent gesehen, seit ich 14 bin, nach der zweiten Blockade nur noch weniger als ein Prozent.“

„Da passiert es leicht, dass ich in jemanden mal reinlaufe“

Aussagen, die nachdenklich stimmen. Und vor allem, wie geht ein junger Bursche mit so einer Diagnose um? „Ich habe psychisch keinen Schaden davongetragen, weil ich mit sieben Jahren völlig in meiner Welt gelebt habe. Ich wusste nicht, was mich alles erwartet. Ich habe gelernt, damit umzugehen, nur meine Eltern musste ich aufbauen. Ich weiß, dass sie stolz auf mich sind, aber eigentlich will ich das nicht, weil ich drei Geschwister habe und nicht besser gestellt werden will.“ Dementsprechend habe er ihnen eindrucksvoll vermittelt, „dass ich mein Leben sowieso leben werde. Ich bin in der Schule super integriert worden. Die Freunde von damals habe ich heute noch – das hat einiges erleichtert.“ Eine Hürde sei allerdings jene in der U-Bahn, „wenn der Boden dunkel und die Menschen schwarz angezogen sind. Da passiert es leicht, dass ich in jemanden mal reinlaufe. Am Bildschirm sehe ich nur schwarz-weiß und auf der Straße, ohne Sonneneinstrahlung registriere ich jemanden aus zwei bis drei Metern Entfernung.“

Drei Jahre war er im Blindeninstitut in Wien, wo er als 15-Jähriger sukzessive an den Triathlonsport herangeführt wurde. Mit seinem Guide Andreas Fuchs – er ist in der IT-Branche tätig – trainiert Bitzinger seit Februar, „dafür aber sehr intensiv“. Geschwommen wird übrigens mit einem elastischen Schwimmseil, mit dem ihn Fuchs nicht ziehen kann („Wenn ich die Hand ausstrecke berühre ich seine Zehen“), gefahren mit einem Tandem und gelaufen ebenfalls mit einem Band, quasi Schulter an Schulter. Die größte Challenge sei jene, „den Fokus trotz der Strapazen zu behalten, wenn die Strecke sehr eng ist“. Und auch die Herausforderung für den Guide ist schnell gefunden: „Das ist sicherlich die Geschwindigkeit. Wir haben nun einmal ambitionierte Ziele und da will ich als Guide, im schlimmsten Fall, nicht im Weg stehen.“

Bitzinger (links) und Fuchs auf einem Tandem © Apfelland Triathlon

Meinungsverschiedenheiten kennt das Duo „ehrlicherweise“ keine, „aber Harmonie pur ist es auch nicht immer“, grinst der Wahl-Fürstenfelder und erinnert sich an ihr erstes Gespräch: „Mir war wichtig zu sehen, wie seine Einstellung und Motivation ist, aber auch, dass es eben nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Patrick ist ein unfassbar positiver Mensch und es ist erstaunlich, wie er mit gewissen Dingen umgeht. Er kennt seine Möglichkeiten und nützt sie voll aus. Man kann sich einiges von ihm abschauen.“

Knapp unter zehn Stunden ist realistisch

Bitzinger wird am Sonntag viele Menschen inspirieren und womöglich zahlreiche Kilometer, Erschöpfung und seine eigenen Grenzen überwinden. Als Vorbild sieht er sich trotzdem nicht. Vielleicht ist genau das der Grund, warum er für viele eines sein wird. „Ich bin nicht besser, als ein anderer, der keinen Ironman macht. Ich will mich nicht herausheben, nur weil ich hoffentlich einen Ironman finishen werde.“ Sein erklärtes Ziel hat es in sich: Er möchte bei seinem Debüt unter zehn Stunden bleiben. „Laut den Trainingsdaten ist es realistisch und wäre ein Traum.“ Am Ende geht es einzig um die Frage, wie weit ein Mensch kommen kann, wenn er sich von seinen Einschränkungen nicht definieren lässt.