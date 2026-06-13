Am Boden sitzende Personen, überraschte Autofahrer, zahlreiche Leute, die die Szenerie filmten und jede Menge Polizei.

Am Morgen des 20. März 2023 setzten sich vier Aktivisten der „Letzten Generation“ auf einen Zebrastreifen in der Ossiacher Zeile in Villach. Die Folgen: Ein veritables Verkehrschaos im Morgenverkehr und wütende Autofahrer. Unter den Protestierenden war auch das damals bekannteste Gesicht der „Letzten Generation“, die aus Bayern stammende und seit Jahren in Österreich lebende Anja Windl.

Rechnung von der Polizei

Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden war die Protestaktion vorbei, die Ossiacher Zeile wieder frei. Der Rechtsstreit zwischen der Kärntner Polizei und der heute 29-Jährigen Windl hat damit aber erst begonnen.

Denn die Exekutive schickte der Aktivistin eine Rechnung für den von ihr ausgelösten Polizeieinsatz. Basis dafür ist der Paragraf 92a des Sicherheitspolizeigesetzes. Dort steht unter anderem, dass jemand, der „sich zumindest grob fahrlässig einer Gefahr für Leben oder Gesundheit ausgesetzt hat“ und damit einen Polizeieinsatz verursacht hat, ein Kostenersatz zu verrechnen ist.

Für ihren „Auftritt“ in Villach bekam Windl eine Rechnung über 136 Euro. Keine Unsumme, aber dennoch wollte die Aktivistin diesen Betrag nicht bezahlen und hat dagegen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) Kärnten eingebracht. Mit Erfolg.

Warnweste getragen

Vor Kurzem gab das LVwG der Beschwerde gegen den Kostenersatz recht. Hauptsächlich, so die Begründung des Gerichts, weil sich Windl nicht selbst in Gefahr begeben habe. Die 29-Jährige hat erfolgreich argumentiert, dass sie und ihre Mitstreiter während einer Grün-Phase auf die Straße gegangen sind, die Autos seien zu dem Zeitpunkt stillgestanden, und sich dort auf den Schutzweg gesetzt haben. Zudem habe sie, Windl, eine orangefarbene Warnweste getragen. Nach Ansicht des LVwG Kärnten also ein sicherer Protest.

Ob die Landespolizeidirektion Kärnten gegen das Urteil des LVwG berufen wird, steht noch nicht fest.